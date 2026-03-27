¡Caos en la México-Cuernavaca antes de Semana Santa! Hay bloqueos totales este viernes 27 de marzo

Bloqueos México-Cuernavaca Vecinos protestan por la falta de agua este viernes 27 de marzo mientras mucha gente intenta salir de vacaciones por Semana Santa.

Las vacaciones de Semana Santa ya inician hoy para millones de personas aprovechando el día de consejo técnico y saliendo unos días de la ciudad. Sin embargo, este objetivo podría verse frustrado debido a los bloqueos en la carretera México-Cuernavaca tras presencia de manifestantes este viernes 27 de marzo, mientras algunos intentan salir, se presentan cierres totales en ambos sentidos.

¿Qué está pasando en la México-Cuernavaca este viernes 27 de marzo?

El incidente se registra cerca de la caseta de cobro en Tlalpan, en la Ciudad de México. La afectación impacta tanto el sentido hacia Cuernavaca (sur) como el de retorno a la CDMX (norte), generando largas filas de vehículos y caos vial en la zona. De acuerdo con información de la Guardia Nacional Carreteras y reportes citados por CAPUFE, el bloqueo es provocado por manifestantes.

☑️ ACTUALIZACIÓN.#AutMéxicoCuernavaca, Plaza de Cobro Tlalpan. Continúa cierre a la circulación en ambos sentidos por presencia de manifestantes.



➡️ Se recomienda tomar como vías alternas el Viaducto Elevado Tlalpan o carretera libre federal.

Toma tus precauciones. Para más… — CAPUFE (@CAPUFE) March 27, 2026

La protesta se realiza bajo la consigna “El agua es un derecho” y tiene como causa principal la falta de suministro de agua potable en sus colonias. Exigen a las autoridades capitalinas, específicamente a la alcaldesa de Xochimilco, Circe Camacho, atención inmediata al desabasto crónico de agua que afecta a varias zonas de la alcaldía.

Ante esta situación, se recomienda Evitar el tramo afectado y utilizar como ruta alterna la carretera libre México-Cuernavaca así como Manejar con extrema precaución en accesos cercanos y consultar actualizaciones en tiempo real a través de las cuentas oficiales

Esta afectación se suma a otras incidencias viales menores reportadas hoy en distintos tramos federales, pero el cierre en la México-Cuernavaca es el más relevante por su impacto en la conectividad entre la CDMX y Morelos. Se recomienda a los automovilistas: