¿Qué hacer el fin de semana en CDMX? Actividades para divertirte el 17 y 18 de octubre

¿Qué hacer el fin de semana en CDMX? Actividades para divertirte 17 y 18 de octubre (Pexels)

La Ciudad de México será el escenario de una gran variedad de actividades para todos los citadinos que busquen entretenimiento y pasar un buen fin de semana con su familia, amigos o pareja. Conoce cuál es la cartelera cultural en la CDMX para divertirte este sábado 17 y domingo 18 de octubre.

Gran Desfile de Alebrijes Monumentales

En el marco de las celebraciones por el Día de Muertos, la CDMX iniciará los festejos con el tradicional Gran Desfile de Alebrijes Monumentales, que recorrerá las calles de la ciudad para que después las figuras permanezcan en el Paseo de la Reforma hasta el 8 de noviembre. En esta ocasión reunirá alrededor de 300 alebrijes elaborados por artesanos y contará con música en vivo, perfecto para disfrutar en familia.

Cuándo: Sábado 17 de octubre.

Sábado 17 de octubre. Dónde: Iniciará en la calle 5 de Mayo rumbo a Paseo de la Reforma.

Iniciará en la calle 5 de Mayo rumbo a Paseo de la Reforma. Horario: A partir de las 12:00 horas.

A partir de las 12:00 horas. Precio: Gratuito.

Marcha Zombie 2026

Para los amantes del mundo zombie y del disfraz, la Ciudad de México nuevamente realizará la 19.ª edición de la Marcha Zombie. Previo a que inicie la marcha, habrá distintas actividades y contará con una zona de maquillaje para los asistentes.

Cuándo: Domingo 18 de octubre.

Domingo 18 de octubre. Dónde: El punto de reunión será el Monumento a la Revolución.

El punto de reunión será el Monumento a la Revolución. Horario: Iniciará a las 11:00 horas.

Iniciará a las 11:00 horas. Precio: Gratuito.

Feria de los Barrios del Centro Histórico

Como parte de la celebración de una historia de más de 100 años de la CDMX, el gobierno inauguró el miércoles pasado la Feria de los Barrios del Centro Histórico. Los asistentes podrán disfrutar de la comida típica de los barrios de la ciudad; además, habrá artesanos de oficios antiguos. Es una gran oportunidad para conocer más sobre el Centro Histórico.

Cuándo: Sábado 17 y domingo 18 de octubre.

Sábado 17 y domingo 18 de octubre. Dónde: Plaza de Santo Domingo.

Plaza de Santo Domingo. Horario: 11:00 hasta las 18:00 horas.

11:00 hasta las 18:00 horas. Precio: Gratuita.

XXVI Feria Internacional del Libro del Zócalo 2026

Para todos aquellos amantes de los libros, en el Zócalo podrás disfrutar del último fin de semana de la XXVI Feria Internacional del Libro 2026. Aquí se reunirán lectores, escritores y más de 300 sellos editoriales con el objetivo de fomentar la lectura; además, contará con distintas actividades y foros.

Cuándo: Sábado 17 y domingo 18 de octubre.

Sábado 17 y domingo 18 de octubre. Dónde: Zócalo de la Ciudad de México.

Zócalo de la Ciudad de México. Horario: De las 11:00 a las 21:00 horas.

De las 11:00 a las 21:00 horas. Precio: Gratuito.

Festival Artesanal de Café y Pan de Muerto

Para seguir disfrutando de la temporada del Día de Muertos, la Roma hospedará el Festival Artesanal de Café y Pan de Muerto, en el que los asistentes podrán disfrutar de una gran variedad de panes de muerto tradicionales y rellenos. También habrá dos zonas gastronómicas para aquellos que quieran comer más; habrá cemitas poblanas, tortas de bacalao, pan de masa madre, entre otros alimentos.