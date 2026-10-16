Huixquilucan realizará Festival de Catrinas con liberación de globos de Cantoya

El municipio de Huixquilucan prepara una nueva edición de su Festival de Catrinas, que incluirá la liberación de globos de Cantoya, actividades infantiles y una convivencia familiar el próximo 30 de octubre, con el objetivo de mantener vivas las tradiciones mexicanas relacionadas con el Día de Muertos. Como parte de las actividades, el gobierno municipal invitó a la población a participar en la liberación de globos de Cantoya denominada “Liberando sueños”, que se llevará a cabo a las 19:00 horas en El Breñal, ubicado en la carretera La Cañada-San Juan Yautepec, kilómetro 2.5, en Huixquilucan.

El encuentro busca reunir a familias y habitantes del municipio en un espacio donde puedan disfrutar de las tradiciones, la cultura y las actividades recreativas que se organizan durante esta temporada. Además de la liberación de globos, los asistentes podrán participar en actividades como cuentacuentos y pintacaritas, dirigidas principalmente a las niñas y los niños. Con estas opciones, se busca que los más pequeños también formen parte de las celebraciones y conozcan algunas de las costumbres mexicanas relacionadas con estas fechas.

Para participar en la liberación de globos de Cantoya, las personas interesadas deberán realizar un registro previo. De acuerdo con la convocatoria municipal, las inscripciones estarán abiertas desde el 12 de octubre y cerrarán el 23 de octubre a las 15:00 horas. El registro se realizará en las oficinas de Casa de Cultura, ubicadas en Sor Juana Inés de la Cruz, Zacamulpa, kilómetro 1.5, en San Juan Bautista, Jardín de la Cultura Huixquilucan Centro. También será posible acudir a las oficinas de Administración Municipal, localizadas en Plaza Andador, avenida Jesús del Monte número 271, colonia Jesús del Monte.

Las autoridades informaron que, una vez realizado el registro, se asignará un folio a cada participante para llevar el control de las personas inscritas.La convocatoria está limitada a las primeras 100 personas que completen su inscripción. Cada registro incluye el acceso para un acompañante, por lo que se recomienda a los interesados realizar el trámite antes de la fecha de cierre para tener la posibilidad de participar.

Para solicitar información adicional, los habitantes pueden comunicarse a los teléfonos 55 82 84 22 20 y 55 52 91 33 14, extensión 1070. Los globos de Cantoya son estructuras ligeras elaboradas tradicionalmente con papel, que se elevan mediante el aire caliente producido por una fuente de calor. Su presencia en celebraciones y festividades suele relacionarse con la idea de compartir deseos y simbolizar nuevas esperanzas.

Sin embargo, debido a que estos globos pueden representar riesgos de incendio y afectar el medio ambiente, es importante que su uso se realice bajo las medidas de seguridad correspondientes y conforme a las indicaciones de los organizadores y las autoridades. El Festival de Catrinas forma parte de las actividades culturales que se realizan en Huixquilucan durante octubre, cuando diferentes comunidades preparan celebraciones relacionadas con el Día de Muertos, una tradición mexicana dedicada a recordar a los seres queridos que han fallecido.

El municipio busca ofrecer alternativas de convivencia para las familias y acercar a las nuevas generaciones a las expresiones culturales que forman parte de la identidad mexicana. La cita será el viernes 30 de octubre, a las 19:00 horas, en El Breñal. Las personas interesadas en participar en la liberación de globos deberán completar su registro antes del 23 de octubre, ya que el cupo está limitado a las primeras 100 personas inscritas, con un acompañante por registro.