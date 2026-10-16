43 perros esperan una familia en el albergue del Metro

Porti Centro de Transferencia Canina-Metro

Porti sobrevivió a una descarga eléctrica en las inmediaciones de la estación Ciudad Deportiva de la Línea 9 del Metro de la Ciudad de México. Ahora, mientras aprende a confiar de nuevo, espera encontrar una familia que le dé un hogar y la paciencia que necesita para recuperarse.

Como él, otros 42 perros permanecen en el Centro de Transferencia Canina (CTC) del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, a la espera de una oportunidad para ser adoptados y dejar atrás la vida en las calles.

De enero a octubre de 2026, el albergue recibió a 73 perros rescatados por personal de Protección Civil del Metro en zonas de riesgo de la red. De ese total, 72 fueron adoptados y otros 10 se reencontraron con sus dueños originales, mientras que 43 permanecen actualmente en sus instalaciones.

De los perros que esperan una familia, 25 ingresaron durante este año. Los otros 18 llevan más tiempo en el centro: uno desde 2019, dos desde 2020, uno desde 2022, cinco desde 2023, cinco desde 2024 y cuatro desde 2025.

El STC señala que varios de estos animales, por su edad avanzada o su talla grande, han tenido más dificultades para encontrar un hogar. Por ello, el centro invita a la ciudadanía a conocerlos y considerar una adopción responsable.

Centro de Transferencia Canina Metro

Porti y otros lomitos esperan una segunda oportunidad

La historia de Porti es un ejemplo de los procesos que algunos perros deben atravesar antes de integrarse a una nueva familia. Tras ser rescatado en Ciudad Deportiva, el can recibe cuidados y atención en el CTC, donde, con paciencia y acompañamiento, comienza a recuperar la confianza.

El centro busca que las personas interesadas en adoptar comprendan las necesidades de cada animal y estén dispuestas a ofrecerle alimentación, protección y cuidados durante toda su vida.

Desde julio de 2017, el Centro de Transferencia Canina funciona como una iniciativa dedicada al resguardo temporal de perros encontrados en las instalaciones del Metro. Su objetivo es protegerlos y encontrarles un hogar mediante procesos de adopción responsable.

Además de los perros, el centro ha recibido gatos rescatados de instalaciones del sistema de transporte. Actualmente alberga a cuatro felinos que necesitan fórmula láctea y croquetas.

¿Cómo ayudar a los animales del CTC?

El Centro de Transferencia Canina también recibe donativos en especie para cubrir las necesidades de los animales. Entre los artículos que requiere están collares, correas, desparasitantes, suplementos alimenticios para perros de edad avanzada y bolsas para recoger heces.

Quienes no puedan adoptar también pueden contribuir con donaciones o apoyar al personal en los paseos de los perros dentro de las instalaciones.

El CTC se encuentra en avenida de las Culturas sin número, en la alcaldía Azcapotzalco, junto a la estación El Rosario, correspondiente a las líneas 6 y 7 del Metro. El horario de atención es de 10:00 a 17:00 horas, los 365 días del año.

El organismo invita a las personas interesadas a visitar el centro, conocer a sus huéspedes y darles la oportunidad de encontrar una familia.