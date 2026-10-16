¿A qué hora inicia el Desfile de Alebrijes Monumentales 2026? Horario, duración y ruta CDMX (Edgar Negrete Lira)

La Ciudad de México llevará a cabo el 18° Desfile y Concurso de Alebrijes Monumentales organizado por el Museo de Arte Popular, donde se espera la participación de 300 creaciones de artesanas y artesanos de 11 estados de la República Mexicana como CDMX, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala y Veracruz; además de contar con la participación de 28 bandas y agrupaciones musicales.

En su edición de 2025 contó con la asistencia de más 50,000 personas y tuvo la participación de más de 200 figuras monumentales, de acuerdo con datos de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.

Horario del Desfile de Alebrijes Monumentales

El desfile se realizará este sábado 17 de octubre de 2026 las 12:00 horas, el punto de salida será la Plaza de la Constitución de la CDMX.

¿Cuánto dura y cuál es su ruta?

El recorrido que tomará el desfile es desde el Zócalo de la CDMX pasando por la calle 5 de Mayo, Eje Central, avenida Juárez y Paseo de la Reforma, hasta llegar a la Fuente de la Diana Cazadora. Posteriormente los alebrijes serán colocados en Paseo de la Reforma donde serán exhibidos hasta el 8 de noviembre.

Tiene una duración aproximada de recorrido es de 3 horas y media, por lo que se espera la llegada a la Diana Cazadora alrededor de las 15:30 horas.

Alternativas viales por el desfile

Debido a la ruta del desfile, las cales que recorrerá quedarán cerradas durante el evento, por lo que se recomienda tomar vialidades alternativas como:

Circuito Interior.

Avenida Chapultepec.

Eje 1 Norte.

Calle José María Izazaga.

Eje 1 Oriente.

Calle Fray Servando Teresa de Mier.

Anuncio de ganadores y premios

La ceremonia de los alebrije monumentales ganadores se realizará el sábado 24 de octubre a las 18:00 horas en el Museo de Arte Popular, ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc en la colonia Centro. Se premiarán los 3 primeros lugares y de otorgarán 11 menciones honoríficas.