Brugada llama a partidos a evitar mentiras y discursos de odio rumbo a elecciones

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada llamó a las fuerzas políticas a elevar el nivel del debate público, evitar el uso de mentiras como estrategia política y frenar los discursos de odio, de cara al próximo proceso electoral.

En la sesión pública solemne del Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX), con motivo del último informe de actividades de su presidente, Armando Ambriz Hernández, la mandataria sostuvo que las diferencias políticas deben resolverse mediante argumentos y con apego a la ley.

En inmediaciones del Museo de la Ciudad de México, Brugada convocó a los partidos a centrar la discusión en ideas, propuestas y proyectos para la capital, con el propósito de contribuir a la vida democrática.

“Convoco a todas las fuerzas políticas a una discusión de altura de ideas, de propuestas, de proyectos de ciudad; una discusión siempre fructífera que enriquezca la vida democrática”, expresó.

Planteó construir un “cordón sanitario” contra expresiones de racismo, misoginia, clasismo, xenofobia e intolerancia. Afirmó que la capital debe preservar su carácter como espacio de libertades, derechos, pluralidad y convivencia democrática.

La jefa de Gobierno también reiteró que su administración no intervendrá en las próximas elecciones y que respetará la autonomía de las autoridades electorales, así como la libertad de la ciudadanía para decidir.

“Los recursos públicos son del pueblo y deben servir al pueblo, no a intereses electorales”, señaló al referirse al compromiso de su gobierno con el cumplimiento de la legislación en la materia.

También reconoció la función del Tribunal Electoral local en la resolución de controversias, la defensa de los derechos político-electorales y la protección de la voluntad popular. Sostuvo que estas instituciones son resultado de las luchas históricas por elecciones libres y por el respeto a los derechos de la ciudadanía.

Añadió que la justicia electoral es fundamental para preservar la confianza pública y la legitimidad institucional, al garantizar que las decisiones se apeguen al marco legal.

Tribunal destaca adaptación a nuevas formas de participación

En su último informe de actividades al frente del TECDMX, Armando Ambriz Hernández destacó que la rendición de cuentas forma parte del compromiso del órgano jurisdiccional con la protección de los derechos ciudadanos y la consolidación de la vida democrática en la capital.

El magistrado presidente señaló que las formas de participación ciudadana han cambiado durante las últimas dos décadas, lo que ha obligado al Tribunal a desarrollar nuevas capacidades para responder a las exigencias sociales y ofrecer cauces legales para resolver las diferencias políticas.

Del mismo modo, reafirmó la vocación de la institución para escuchar y defender a la ciudadanía ante posibles arbitrariedades.

Además aludió al significado histórico del Museo de la Ciudad de México, donde a principios de 1999 se realizó la instalación del entonces Tribunal Electoral del Distrito Federal, antecedente del actual órgano jurisdiccional.

Finalmente, señaló que, aunque los cargos públicos son temporales, las consecuencias de las decisiones jurídicas pueden dejar una huella duradera en la democracia de la ciudad.