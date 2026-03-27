No fue tu imaginación: aviones de combate y helicópteros del Ejército sobrevolaron la CDMX cerca del estadio Banorte

Helicópteros y aviones de combate en el Estadio Banorte Vecinos y vecinas de la zona reportaron la presencia de elementos militares cerca del inmueble a un día del México vs Portugal de Fecha FIFA.

Durante este viernes, usuarios en redes sociales reportaron la presencia de un helicóptero de la Guardia Nacional y al menos un avión militar de combate realizando sobrevuelos en las inmediaciones del Estadio Banorte (antes Estadio Azteca), en el sur de la capital. Las aeronaves fueron visibles en la zona durante la tarde y principios de la noche, lo que generó atención entre residentes y aficionados al fútbol.

¿Por qué hay helicópteros y aviones de combate cerca del Estadio Banorte?

De acuerdo con lo informado por el Gobierno de la Ciudad de México, estos vuelos forman parte de los ensayos y preparativos del amplio operativo de seguridad implementado por las autoridades con motivo de la reinauguración del estadio este sábado 28 de marzo, cuando se dispute el partido amistoso entre las selecciones de México y Portugal.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detalló el pasado 24 de marzo el “Operativo Kukulcán” o “Estadio Seguro”, que contempla el despliegue de más de 10 mil 835 elementos de seguridad: 8 mil 814 de la SSC y 2 mil 021 federales de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Entre el equipamiento aéreo autorizado se encuentra un avión de combate Beechcraft T-6C Texan II así como un helicóptero Black Hawk de la Guardia Nacional, que realizará sobrevuelos de supervisión, disuasión y prevención, así como dos drones de la Unidad Águila.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado incidentes relacionados con los sobrevuelos. Estos forman parte de las medidas preventivas habituales para garantizar la seguridad de los más de 80 mil espectadores esperados este sábado, con cierres viales, control de accesos peatonales y sin estacionamiento público disponible.