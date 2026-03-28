Toman protesta 5 mil comités por la paz en Ecatepec para fortalecer la seguridad comunitaria

En un acto considerado histórico por autoridades locales, este día se llevó a cabo la toma de protesta de 5 mil comités por la paz, integrados por vecinas y vecinos del municipio, con el objetivo de fortalecer la seguridad y la organización comunitaria en las colonias.

El evento fue encabezado por la presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss, y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, quienes destacaron la importancia de la participación ciudadana como una herramienta clave para construir entornos más seguros.

Durante la ceremonia, las autoridades señalaron que cada uno de estos comités representa el compromiso de la población por involucrarse activamente en el cuidado de sus comunidades. La iniciativa busca que los propios habitantes sean quienes identifiquen problemáticas, propongan soluciones y colaboren en la prevención del delito desde sus barrios.

De acuerdo con lo informado, estos comités funcionarán como puntos de encuentro donde se realizarán diversas acciones, como diagnósticos comunitarios, actividades de prevención social del delito y mecanismos de resolución pacífica de conflictos. También se promoverán actividades que fomenten la convivencia y fortalezcan la llamada cultura de paz entre los habitantes.

Como parte del programa, las autoridades anunciaron que se entregarán herramientas tecnológicas como cámaras de vigilancia y alarmas vecinales, con el fin de reforzar la seguridad en las colonias y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo. Estas acciones buscan complementar el trabajo de las instituciones de seguridad pública con la participación directa de la ciudadanía.

En su mensaje, la presidenta municipal destacó que durante años el municipio enfrentó problemáticas relacionadas con la inseguridad, derivadas en parte del abandono institucional. Sin embargo, aseguró que actualmente se trabaja en territorio, con cercanía a la gente y atendiendo las causas que generan la violencia.

Por su parte, la gobernadora subrayó que este esfuerzo forma parte de una estrategia conjunta entre el gobierno estatal y el federal, orientada a recuperar la tranquilidad en las comunidades. Asimismo, reconoció la disposición de las y los ciudadanos para organizarse y contribuir a mejorar su entorno.

Las autoridades coincidieron en que la seguridad no depende únicamente de las corporaciones policiales, sino también de la participación activa de la sociedad. En ese sentido, señalaron que la creación de estos comités permitirá fortalecer el tejido social y generar mayor confianza entre vecinos.

Finalmente, se reiteró que el objetivo principal de esta iniciativa es que las familias de Ecatepec puedan vivir en un ambiente más seguro, con mayor tranquilidad y mejores condiciones para su desarrollo. Con la integración de estos 5 mil comités, el municipio da un paso importante hacia la construcción de una comunidad más unida y participativa.