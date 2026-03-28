Tragedia en el Estadio Banorte: aficionado muere tras caer desde zona de palcos

Fallece joven en las inmediaciones del Estadio Banorte Foto: SCC/redes sociales

Un joven de 27 años, identificado como Adrián Gómez Vázquez, perdió la vida tras sufrir una caída dentro del Estadio Banorte, antes Estadio Azteca, previo al partido de México vs Portugal de esta tarde.

De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el incidente ocurrió en la zona de palcos, específicamente en el área cercana a los accesos internos del inmueble.

¿Qué ocurrió en el Estadio Banorte?

Según el reporte preliminar, el joven se encontraba en aparente estado de ebriedad cuando intentó descender del segundo nivel saltando por la parte externa de la estructura.

Durante la maniobra, perdió el equilibrio y cayó hasta la planta baja, lo que provocó lesiones de gravedad.

El hecho ocurrió en las inmediaciones del túnel 52, una de las zonas de acceso dentro del estadio.

Fallece joven en las inmediaciones del Estadio Banorte Foto: SSC

Servicios de atención médica confirmaron el deceso

Tras la caída, personal médico presente en el recinto acudió de inmediato para brindarle atención.

Sin embargo, pese a los esfuerzos, el joven falleció en el lugar.

El suceso generó movilización de cuerpos de emergencia y seguridad, mientras se procedía a acordonar la zona.

La #SSC informa:



En la zona de palcos del Estadio #CiudadDeMéxico, un aficionado en estado de ebriedad intentó bajar del segundo al primer nivel brincando por la parte externa, lo que provocó que cayera hasta la planta baja, por lo que fue atendido por personal médico, pero… pic.twitter.com/DeCKWqEi13 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) March 29, 2026

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que se dio aviso a las autoridades correspondientes para iniciar las diligencias necesarias. Esto incluye levantamiento del cuerpo, investigación de los hechos y revisión de condiciones de seguridad.

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