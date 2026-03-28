México vs Portugal EN VIVO HOY: horario, canal, pronóstico y dónde ver el partido de inauguración del Estadio Banorte

Dónde ver en vivo el partido de México vs Portugal Fotoarte: La Crónica

Todo está listo para uno de los duelos más atractivos en la agenda internacional. La Selección Mexicana se enfrenta a Selección de Portugal en un partido que, aunque amistoso, llega cargado de expectativas y presión.

Asimismo, se trata de un encuentro con el que se inaugurará el nuevo Estadio Banorte, sede de algunos encuentros del Mundial 2026. El duelo también tendrá impacto fuera de la cancha: en la Ciudad de México se implementaron cierres viales y operativos especiales debido a la magnitud del evento, lo que refleja la expectativa que genera este enfrentamiento.

¿A qué hora y dónde es el partido México vs Portugal?

El partido está programado para jugarse este sábado 28 de marzo en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México en el nuevo Estadio Banorte en la CDMX.

¿Dónde ver el partido México vs Portugal EN VIVO?

Si no quieres perderte ni un minuto de este encuentro inaugural, podrás seguir la señal del partido a través de los siguientes canales y plataformas de streaming:

Canal 5

Azteca 7

TUDN (TV)

VIX+

¿Cómo llegan México y Portugal previo al partido amistoso?

México

La Selección Mexicana llega tras una serie de partidos donde ha mostrado altibajos en su funcionamiento.

En su último compromiso, el equipo dejó sensaciones divididas, pues experimentó dificultades para mantener el control del juego, problemas en la generación ofensiva y momentos puntuales de intensidad, pero sin regularidad.

El partido ante Portugal representa una prueba directa para evaluar el nivel competitivo del equipo frente a selecciones de élite.

Portugal

La Selección de Portugal, en contraste, llega con mayor estabilidad futbolística.

El equipo europeo ha mantenido una base sólida en sus últimos encuentros, destacando por orden táctico, contundencia ofensiva y experiencia internacional.

Portugal se presenta como un rival de alta exigencia, capaz de controlar el ritmo del partido.

Posibles alineaciones para HOY

Portugal

De acuerdo con reportes previos, Portugal podría saltar al campo con una alineación competitiva, incluyendo:

Portería: Diogo Costa

Defensa: Cancelo, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes

Mediocampo: Bruno Fernandes, Vitinha, João Palhinha

Delantera: Bernardo Silva, Rafael Leão, Gonçalo Ramos

Un equipo con equilibrio entre talento joven y experiencia internacional.

México

Por su parte, México apostaría por una base conocida:

Portero: Guillermo Ochoa

Defensa: línea de cuatro con laterales proyectados

Mediocampo: combinación de recuperación y salida

Ataque: extremos rápidos y un delantero central

El objetivo será competir en intensidad y aprovechar espacios.

El encuentro se disputa en la Ciudad de México, lo que ha provocado un importante operativo vial en zonas cercanas al estadio, con cierres desde horas antes del silbatazo inicial.