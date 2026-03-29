Metro aplicará horario especial y permitirá bicicletas en Semana Santa

Metro capitalino (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

El Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que el jueves 2 y viernes 3 de abril operará con el horario establecido para días festivos, por lo que el servicio se brindará de las 07:00 a las 24:00 horas.

La dependencia indicó que durante ambas jornadas se aplicará el programa “Tu bici viaja en Metro”, lo que permitirá a las personas usuarias ingresar con bicicletas a las estaciones y transportarlas en los trenes durante todo el horario de operación.

Para facilitar la movilidad dentro de las instalaciones, el Metro recomendó a quienes ingresen con bicicletas utilizar preferentemente el primero y último vagón de los trenes y evitar obstruir el paso en las puertas.