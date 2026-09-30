Consejería Jurídica de Ecatepec ofrece asesoría legal gratuita a la ciudadanía

La Consejería Jurídica del Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos cuenta con un área de Subdirección que brinda atención y orientación jurídica gratuita a las y los habitantes del municipio que necesitan apoyo para resolver dudas relacionadas con diferentes asuntos legales.

Este servicio forma parte de las acciones que realiza el gobierno municipal, encabezado por la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss, para acercar diferentes servicios a la población y facilitar el acceso a orientación jurídica.

En este espacio, las personas pueden recibir asesorías relacionadas con situaciones legales y obtener información sobre los pasos que pueden seguir ante diferentes problemas o trámites.

La atención también contempla apoyo y orientación para la elaboración de diversos documentos relacionados con asuntos jurídicos. Entre ellos se encuentran escritos, quejas y otros documentos que pueden ser necesarios para realizar algún procedimiento.

De esta manera, las personas que tienen dudas sobre algún trámite o situación legal pueden acudir a esta área para recibir información y conocer las opciones que tienen de acuerdo con su caso.

La orientación jurídica representa un servicio importante para la ciudadanía, principalmente para quienes no cuentan con los recursos económicos para acudir con un abogado particular.

A través de este tipo de servicios, el gobierno municipal busca que los habitantes tengan mayor conocimiento sobre sus derechos y las alternativas que existen para atender diferentes situaciones.

La Consejería Jurídica funciona como un espacio de acercamiento entre la ciudadanía y los servicios de orientación legal. El objetivo es que las personas puedan recibir una atención accesible y conocer los procedimientos que deben seguir cuando enfrentan algún asunto relacionado con la ley.

Además de proporcionar asesorías, el personal encargado puede orientar a los ciudadanos sobre la elaboración de escritos y quejas, dependiendo de las características de cada situación.

Esto permite que las personas tengan un mayor respaldo al momento de presentar documentos ante las autoridades correspondientes.

El servicio también busca evitar que los ciudadanos enfrenten solos procesos que pueden resultar complicados cuando no se tiene conocimiento sobre los procedimientos legales.

Para el Ayuntamiento de Ecatepec, acercar la orientación jurídica a las comunidades forma parte de las acciones para ofrecer una atención más cercana a la población.La atención gratuita permite que más habitantes puedan tener acceso a información relacionada con sus derechos y obligaciones, así como conocer las alternativas que tienen para enfrentar diferentes situaciones.

La Consejería Jurídica señaló que este tipo de servicios están dirigidos a las y los habitantes de Ecatepec que requieran orientación en materia legal. Los ciudadanos pueden acercarse al área correspondiente para explicar su situación y recibir información sobre las opciones disponibles. En caso de que sea necesario realizar algún escrito, queja o documento relacionado con el asunto, también pueden recibir orientación para su elaboración.

Con estas acciones, la administración municipal busca fortalecer los servicios que se ofrecen directamente a la ciudadanía y facilitar el acceso a información jurídica. La asesoría legal gratuita también representa una herramienta para que las personas puedan conocer mejor sus derechos y tomar decisiones con mayor información cuando enfrentan algún problema de carácter jurídico.

El gobierno municipal destacó que la atención busca mantenerse bajo un esquema responsable, accesible y cercano, con el propósito de responder a las necesidades de los habitantes. De esta manera, la Consejería Jurídica de Ecatepec continúa ofreciendo orientación gratuita y apoyo en la elaboración de documentos legales como parte de los servicios que el Ayuntamiento pone a disposición de la población.