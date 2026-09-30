Realizarán Jornada de Salud Violeta gratuita en Atizapán de Zaragoza

Jornada de Salud Violeta en Atizapán de Zaragoza

Jornada de Salud Violeta en Atizapán de Zaragoza

Con el objetivo de acercar servicios médicos preventivos a las mujeres del municipio, la Dirección de las Mujeres de Atizapán de Zaragoza realizará una Jornada de Salud Violeta, donde se ofrecerán diferentes servicios de manera gratuita.

La jornada se llevará a cabo este viernes 2 de octubre, en un horario de 09:00 a 13:00 horas, como parte de las acciones encaminadas a promover la prevención y el cuidado de la salud entre las habitantes del municipio.

Durante la actividad, las asistentes podrán acceder a diferentes servicios médicos sin costo, entre los que se encuentran pruebas de glucosa y VIH, aplicación de vacunas y revisiones preventivas relacionadas con el Virus del Papiloma Humano (VPH). Uno de los servicios que se ofrecerán será la prueba de glucosa, la cual permite conocer los niveles de azúcar en la sangre y puede ser utilizada como parte de una revisión preventiva. También estará disponible la prueba de VIH, con la finalidad de que las mujeres puedan conocer su estado de salud mediante una prueba preventiva y recibir orientación de acuerdo con los resultados.

Como parte de la jornada también se contempla la aplicación de vacunas Td y neumococo, con el objetivo de contribuir a la prevención de enfermedades mediante la vacunación. Otro de los servicios anunciados será una revisión preventiva relacionada con el Virus del Papiloma Humano, una infección que puede estar relacionada con diferentes problemas de salud. Para este servicio se establecieron requisitos específicos que deberán ser consultados antes de acudir.

Las autoridades recomendaron a las interesadas revisar previamente la información de la jornada para conocer los requisitos correspondientes a cada servicio, especialmente en el caso de la revisión preventiva de VPH. Para recibir los servicios disponibles durante la Jornada de Salud Violeta, las asistentes solamente deberán presentar su CURP o INE. La actividad busca facilitar el acceso a servicios de salud, principalmente para aquellas mujeres que por diferentes razones no pueden acudir con facilidad a una institución médica para realizarse revisiones preventivas.

La prevención es uno de los principales objetivos de este tipo de jornadas, ya que permite que las personas tengan acceso a revisiones básicas y conozcan diferentes aspectos relacionados con el cuidado de su salud. La Dirección de las Mujeres invitó a las habitantes de Atizapán de Zaragoza a participar en esta jornada y aprovechar los servicios gratuitos que estarán disponibles durante el horario establecido.

Las asistentes podrán realizar diferentes pruebas y recibir vacunas sin necesidad de realizar un pago por estos servicios, lo que representa una oportunidad para llevar a cabo algunas revisiones de manera preventiva. Las autoridades también recomendaron comunicarse previamente al número telefónico indicado en la convocatoria para solicitar información y, en su caso, asegurar un lugar en los servicios que requieran registro. La Jornada de Salud Violeta forma parte de las actividades dirigidas a las mujeres del municipio y busca acercar servicios de atención y prevención directamente a la población.

El evento se realizará durante cuatro horas, por lo que las interesadas deberán considerar el horario de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde para acudir. Con esta actividad, la Dirección de las Mujeres busca promover entre las habitantes la importancia de realizar revisiones médicas y mantener medidas preventivas para cuidar su salud.

Las mujeres interesadas podrán acudir con su CURP o INE y consultar previamente los requisitos específicos para cada servicio, principalmente para la revisión preventiva de VPH. La invitación permanece abierta para las habitantes de Atizapán de Zaragoza que deseen aprovechar los servicios médicos gratuitos que serán ofrecidos durante esta Jornada de Salud Violeta.