Rehabilitan glorieta en La Romana para mejorar imagen urbana de Tlalnepantla

Como parte de las acciones para mejorar los espacios públicos y la imagen urbana del municipio, se llevó a cabo la rehabilitación de la glorieta ubicada en el cruce de avenida Lerma y avenida Toltecas, en el fraccionamiento La Romana, Tlalnepantla.

Los trabajos realizados en este punto incluyeron labores de pintura y la colocación de plantas, con el objetivo de mejorar las condiciones del espacio y darle una nueva imagen para las personas que viven y transitan por la zona.

La intervención forma parte de las acciones que se realizan en territorio para recuperar espacios públicos y mantener diferentes áreas del municipio en mejores condiciones. La glorieta es un punto de tránsito para habitantes y automovilistas que circulan por las avenidas Lerma y Toltecas, por lo que su rehabilitación también busca generar una imagen más limpia y ordenada en esta zona del municipio.

Los trabajos estuvieron enfocados principalmente en mejorar la apariencia del lugar mediante la aplicación de pintura y la incorporación de plantas, elementos que permiten cambiar el aspecto del espacio y hacerlo más agradable para la comunidad. La recuperación de espacios públicos es una de las acciones que pueden contribuir a mejorar la imagen de las colonias y fraccionamientos, además de generar lugares que puedan ser aprovechados por los habitantes.

En este caso, la intervención realizada en La Romana busca que la glorieta vuelva a presentar mejores condiciones y que forme parte de un entorno urbano más cuidado. Las labores también reflejan la importancia de atender espacios que forman parte de la vida cotidiana de las personas, ya que calles, glorietas, camellones y áreas comunes son utilizadas diariamente por vecinos y visitantes.

Se busca avanzar en la construcción de un Tlalnepantla más limpio, ordenado y digno, de acuerdo con el objetivo planteado por las autoridades municipales. El trabajo realizado en la glorieta de avenida Lerma y avenida Toltecas también representa una intervención que puede contribuir a mejorar la percepción de los habitantes sobre su entorno. Además de las labores de pintura, la colocación de plantas permite incorporar elementos naturales a este espacio urbano, ayudando a darle una apariencia diferente y más cuidada.

La participación de las autoridades en la recuperación de este tipo de espacios permite atender zonas que requieren mantenimiento y mejorar puntos que son visibles para una gran cantidad de personas. La rehabilitación de la glorieta se suma a las acciones que se realizan en diferentes puntos de Tlalnepantla para mejorar la imagen de las colonias y mantener en mejores condiciones los espacios públicos. Para los habitantes de La Romana, contar con espacios públicos cuidados también puede contribuir a generar una mayor identificación con su comunidad, al observar que lugares que forman parte de su entorno reciben mantenimiento.

Las autoridades señalaron que continuarán trabajando directamente en territorio para identificar necesidades y realizar acciones que permitan mejorar las condiciones de los espacios públicos. La intervención en la glorieta de avenida Lerma y avenida Toltecas es un ejemplo de cómo trabajos de mantenimiento y rehabilitación pueden modificar la imagen de un punto urbano sin necesidad de realizar grandes obras.