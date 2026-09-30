Benito Juárez anuncia transformación de sus 24 parques; arranca en Nápoles

BJ inicia rehabilitación de sus 24 parques.

La alcaldía Benito Juárez inició un proyecto de renovación de sus 24 parques con la rehabilitación del Alfonso Esparza Oteo, en la colonia Nápoles, donde fueron intervenidas áreas deportivas, recreativas y de convivencia.

Durante la reinauguración del espacio, el alcalde Luis Mendoza informó que el objetivo es replicar este tipo de trabajos en los parques de la demarcación para mejorar sus condiciones y ofrecer espacios públicos accesibles y seguros para los vecinos.

“No nada más se trata de una rehabilitación, sino de transformar un espacio de primer nivel. Hoy estamos en el mejor parque de la Ciudad de México. No nos vamos a quedar en este, estamos haciendo un trabajo día con día para transformar los 24 parques que tenemos aquí en Benito Juárez”, afirmó.

Los trabajos en el parque, también conocido como Alameda Nápoles, incluyeron la renovación de la pista de tartán, la instalación de juegos infantiles y la remodelación de las canchas de básquetbol y futbol.

También se intervino el área destinada para mascotas, el foro cultural y otras zonas de convivencia. Además, se sustituyó el adoquín y parte del mobiliario urbano, con el propósito de mejorar las condiciones de uso del espacio.

Mendoza señaló que la intervención forma parte de una estrategia enfocada en la recuperación y mantenimiento de los espacios públicos de la alcaldía, bajo los ejes de orden y seguridad.

“Orden y seguridad es lo que rige esta administración. Todo tiene que ver con una gran transformación, una integración. Tiene que ver con prevención, con espacios públicos ordenados, bien rehabilitados, en los que todos podamos convivir”, sostuvo.

El alcalde destacó que el Parque Alfonso Esparza Oteo fue elegido como el punto de partida del proyecto debido a su importancia para la colonia Nápoles y señaló que la intención es que los habitantes puedan utilizar las instalaciones en mejores condiciones.

Durante el evento, también hizo un llamado a los vecinos a participar en el cuidado y conservación de las áreas rehabilitadas, al considerar que el mantenimiento de los espacios públicos requiere de la participación tanto de las autoridades como de la comunidad.

Con las acciones anteriores, el parque cuenta ahora con infraestructura renovada para actividades deportivas, recreativas, culturales y familiares.