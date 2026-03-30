CDMX: ¿En qué alcaldías habrá Ley Seca por Semana Santa? ( Cuartoscuro)

Autoridades capitalinas activaron la Ley Seca en algunas alcaldías de la Ciudad de México con motivo de Semana Santa, por lo que sus habitantes no podrán adquirir, comprar o consumir bebidas alcohólicas desde el jueves 2 de abril hasta el domingo 5 de abril.

De acuerdo con la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, las multas a los ciudadanos que incumplan esta ley podrían ascender a $3,394.20 pesos, arresto administrativo de entre 25 y 36 horas, o trabajo comunitario de 12 a 18 horas, según determinen las autoridades correspondientes.

En cuanto a los establecimientos, las sanciones podrían ser más severas. Aquí te compartimos fechas, horarios de aplicación y multas por Ley Seca en la CDMX, así como las alcaldías en las que se aplicará esta medida, que tiene como objetivo preservar la paz durante las festividades religiosas que se llevarán a cabo en algunas alcaldías de la capital.

¿En qué alcaldías de la CDMX y en qué horarios habrá Ley Seca por Semana Santa 2026?

De acuerdo con la Gaceta Oficial de la CDMX, la Ley Seca se implementará debido a la representación del Viacrucis en algunas alcaldías de la Ciudad de México. Las alcaldías afectadas son:

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Iztapalapa

Según Publimetro, será el jueves y viernes santo cuando la medida se aplicará de 00:00 a 23:59 horas, debido a la alta afluencia en actividades religiosas.

En la alcaldía Cuajimalpa, la Ley Seca se aplicará desde el jueves Santo, de acuerdo con el calendario de la tradición judeocristiana, hasta el domingo de Resurrección a las 23:59 horas.

¿En qué barrios de la CDMX se aplicará la Ley Seca por Semana Santa?

En la alcaldía Iztapalapa, donde se lleva a cabo de manera tradicional el Viacrucis más grande y representativo para creyentes en México, la Ley Seca se aplicará durante el jueves 2 y viernes 3 de abril de 2026.

Los barrios afectados son:

San Ignacio

Santa Bárbara

La Asunción

San Lucas

San Pedro

San Miguel

San Pablo

San José

En estas localidades queda prohibida la comercialización y consumo de bebidas alcohólicas en tiendas de conveniencia, restaurantes, supermercados y vinaterías.

Multas por incumplir la Ley Seca en la CDMX

Las personas que sean sorprendidas consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública de alguno de los barrios o alcaldías mencionadas, podrán ser acreedoras a una multa de 21 a 30 UMA, equivalentes a entre $2,375 y $3,394 pesos, o bien arresto de 25 a 36 horas, o trabajo comunitario de 12 a 18 horas.

Por su parte, los establecimientos que incumplan con la Ley Seca en la CDMX podrían ser clausurados temporalmente o deberán pagar una multa de 351 a 2,500 UMA, que equivale a entre $39,712 y más de $282,000 pesos.