Disminuyen 72% reportes al 911 en el México - Portugal respecto a otros partidos: C5

Reapertura del Estadio Azteca reunió a 85 mil asistentes en operativo coordinado rumbo al Mundial 2026

Los reportes de incidentes alrededor del Estadio Ciudad de México disminuyeron 72.5 por ciento en el partido de México-Portugal en comparación con otros juegos, como el América-Cruz Azul de febrero de 2024, de acuerdo con datos del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México.

Durante la reapertura del Coloso de Santa Úrsula, la línea de emergencia 9-1-1 recibió 14 reportes de las inmediaciones.

En tanto que en el clásico de fútbol capitalino se recibieron 51 llamadas; en el concierto de Don Omar, en marzo de 2025, fueron 79, equivalentes a una reducción del 82 por ciento.

Nueve de los 14 incidentes se registraron antes del partido, entre las 15:00 y las 17:00 horas. Ninguno de ellos por daño patrimonial.

En 2026, el número de cámaras del C5 incrementó en 36 por ciento en sitios de interés relacionados con el Mundial de Fútbol, como zonas turísticas, comerciales, de hospedaje, movilidad, aeropuerto y espacios deportivos, incluido el Estadio, donde pasaron de 9 mil 772 dispositivos a 13 mil 293.

“El operativo Kukulcán y la estrategia de movilidad instruida por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, contribuyeron a la baja en los reportes, entre ellos, agresiones a personas, lesionados por caída y presencia de franeleros”.

“En total, en la Ciudad de México contamos con 113 mil 814 cámaras y para junio esperamos tener más de 119 mil”, detalló Salvador Guerrero Chiprés, Coordinador General del C5.