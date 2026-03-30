¿Habrá prórroga para el pago de tenencia en Edomex? Información oficial sobre el refrendo Conoce cuál es la fecha límite para realizar el pago de refrendo en Edomex y puedas obtener el descuento en el pago de tenencia 2026 (Imagen hecha con IA)

Se acerca la fecha límite para pagar el refrendo y tenencia 2026 en Edomex, por lo que aquí te compartimos hasta cuándo podrás obtener el descuento.

El refrendo es una contribución que corresponde al pago por el derecho del uso de placas, mientras que la tenencia es un impuesto que deben pagar los propietarios de vehículos, ambos se realizan de manera anual.

Sin embargo, el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Finanzas, está otorgando el 100% de subsidio en tenencia para quienes paguen el refrendo.

No obstante, este descuento al pago de tenencia tiene una fecha límite, la cual está a punto de concluir, por lo que aquí te decimos todo lo que necesitas saber sobre este pago para que no te pierdas del descuento.

¿Hay prórroga para el pago de tenencia en Edomex 2026?

La Secretaría de Finanzas del Estado de México no ha anunciado hasta el momento alguna prórroga para el pago de refrendo y tenencia 2026, por lo que la fecha límite de pago de estas contribuciones sigue siendo la misma.

¿Hasta cuándo tengo para pagar la tenencia 2026?

La fecha límite para realizar el pago de refrendo 2026 y obtener el descuento del 100% en la tenencia en el Estado de México es este próximo lunes 6 de abril.

Por lo que, al no haber una prórroga de esta fecha, deberás realizar el pago de tu refrendo antes del 6 de abril.

Requisitos para obtener el descuento en la tenencia en Edomex

Recuerda que para que puedas obtener el subsidio del 100% en el pago de tenencia 2026, tienes que contar con los siguientes requisitos:

Estar al corriente en el pago de la tenencia.

Que el vehículo tenga un valor factura de hasta 638 mil pesos IVA incluido.

En caso de motocicleta , que el valor de factura sea de hasta 250 mil pesos IVA incluido.

, que el valor de factura sea de hasta Ser persona física con residencia en el Estado de México.

Tener el vehículo debidamente registrado en el padrón estatal.

Pagar el refrendo 2026 antes del 6 de abril.

¿Cómo y en dónde pagar el refrendo y tenencia 2026 en Edomex?

El pago de refrendo y tenencia 2026 en Edomex puede realizarse en línea, siguiendo estos pasos:

Ingresar al sitio de “Pago de Tenencia y Derechos de Control Vehicular” del Edomex

del Edomex Capturar el número de placa de tu vehículo y validar el captcha

y validar el captcha Revisar los datos del Vehículo

del Vehículo Dar clic en Ejercicio a Pagar 2026 y siguiente

y siguiente Validar el R.F.C. del contribuyente y generar la línea de captura para realizar el pago

De esta forma podrás obtener tu Formato Universal de Pago (FUP), con el que podrás realizar el pago de tu refrendo en cualquier cadena comercial.