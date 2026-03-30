Lluvias en CDMX hoy 30 de marzo: activan alerta amarilla en todas las alcaldías por posible caída de granizo

Alerta Amarilla en CDMX La SGIRPC activó Alerta Amarilla en la Ciudad de México por lluvias fuertes; prevén caída de granizo para toda la tarde y noche de este lunes 30 de marzo.

La movilidad en la Ciudad de México se complicará la tarde y noche de este 30 de marzo, pues la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC activó alerta amarilla por lluvias fuertes, además de que se prevé la caída de granizo en todas las alcaldías de la capital.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura para este lunes experimentará un descenso en la mayor parte de la República Mexicana, lo que ocasionará lluvias y viento con rachas fuertes a partir de la tarde.

¿Cuáles son las alcaldías de CDMX con pronóstico de lluvia este lunes 30 de marzo?

De acuerdo con la información presentada por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (SGIRPC) a través de su cuenta oficial en la red social X, antes Twitter, todas las alcaldías de la CDMX presentarán lluvias fuertes, con posibilidad de granizo en algunas de ellas.

El reporte de lluvias para este lunes 30 de marzo señala que los chubascos serán entre 15 29 mm, además de que todas las demarcaciones de la capital presentarán viento mayor a 50 km/h y posibilidad de granizo durante la tarde y noche.

Alerta Amarilla ne CDMX por lluvias fuertes: recomendaciones este lunes 30 de marzo

Las autoridades capitalinas recomiendan que la población de la Ciudad de México tome precauciones en sus trayectos de este lunes, destacando el uso de sombrilla e impermeable ante las fuertes lluvias que asestarán la ciudad y la posibilidad de granizo en todas las alcaldías.

⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #lluvias fuertes, #viento con rachas fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del lunes 30/03/2026, en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.… pic.twitter.com/UZ1k35gDuz — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) March 30, 2026

El clima pronosticado para la tarde y noche de este lunes 30 de marzo podría generar encharcamientos, corrientes de agua sobre las calles y avenidas, además de que existe el riesgo de caída de ramas, árboles y lonas.

Al mismo tiempo, en el comunicado, las autoridades hacen el recordatorio de cerrar puertas y ventanas en los hogares, no cruzar calles o avenidas con corrientes de agua y retirar la basura de las coladeras tanto del exterior como el interior de las viviendas.