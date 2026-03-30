Morena acusa a la oposición de impulsar una campaña de desinformación en marco del Mundial

Listo para albergar su tercer mundial. El monumental estadio Azteca, hoy Banorte se alista para el amistoso México vs Portugal de este sábado. (Tomas Pérez/EFE)

La bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México afirmó que la oposición se ha encargado de desinformar sobre los preparativos para el Mundial 2026. La declaración llega, luego de que distintos funcionarios, de oposición, alertaran sobre los problemas de movilidad, transporte y servicios básicos en la zona del Estado Banorte.

Pese a las críticas, que también fueron hechas por legisladores del Partido Verde, como el presidente del Congreso local, Jesús Sesma, quien también señaló que no se contempló al poder legislativo para la organización, Morena señaló que el Mundial será un éxito y una oportunidad para mostrar al mundo una ciudad organizada, participativa y en transformación.

El vocero de Morena, Paulo García, destacó que la capital avanza con paso firme en su preparación para recibir el Mundial, con resultados positivos en los primeros dispositivos de movilidad, seguridad y logística implementados en torno al Estadio Banorte.

Destacó la reciente inauguración del Estadio Banorte, con el partido de México vs Portugal, que se llevó a cabo el pasado sábado.

Y celebró que el partido se realizó en un ambiente festivo, familiar y con alta participación ciudadana en las inmediaciones del estadio y en espacios públicos como el Zócalo, pese a que lamentablemente no hubo saldo blanco, ya que un aficionado en supuesto estado de ebriedad cayó desde un segundo piso de la zona de palcos y perdió la vida.

El diputado destacó el funcionamiento adecuado de los operativos de movilidad y seguridad, con reconocimiento a las autoridades capitalinas y la identificación de áreas de mejora, como el acceso mediante boletos digitales, así como un llamado a la responsabilidad colectiva en eventos masivos.

En este contexto, fue él quien anunció el fortalecimiento de la Comisión Especial del Mundial, que es presidida por el diputado Ángel Tamariz, quien ocupa el lugar de Fernando Zarate, que recientemente solicitó licencia.

Paulo afirmó que dicha comisión tendrá una nueva etapa enfocada en: territorializar la información sobre el Mundial, instalar mesas de trabajo con el Gobierno de la Ciudad para resolver dudas y afinar la organización.

Así como socializar la información en distritos y alcaldías, acercando a la ciudadanía datos clave sobre movilidad, actividades y oferta pública.

Y combatir y evidenciar campañas de desinformación impulsadas por actores de la oposición que buscan generar incertidumbre y apostar al fracaso del evento.