¿No habrá clases? CDMX propone home office y asueto en estas fechas por el Mundial 2026

Aficionados de México rumbo al Mundial 2026 Miles de personas podrían tener Home Office durante los partidos de la Copa del Mundo que se jueguen en México (Cuartoscuro)

La jefa de Gobierno de la capital, Clara Brugada, perfila una estrategia para enfrentar el impacto urbano del Mundial 2026, con la propuesta de suspender clases y promover el trabajo a distancia en los días en que se disputarán partidos en la Ciudad de México.

La medida del Home Office y suspensión de actividades escolares apunta a reducir la presión sobre la movilidad y asegurar condiciones operativas durante los cinco juegos de la Copa del Mundo que se disputan en en la capital del país, iniciando con el partido inaugural el 11 de junio.

¿Home Office y sin clases en el Mundial 2026 en CDMX?

Desde el gobierno local se busca disminuir el flujo vehicular en las jornadas de partido, con el fin de facilitar traslados y evitar congestiones que comprometan la logística.

En ese contexto, la administración capitalina formalizó una solicitud ante la Secretaría de Educación Pública para que evalúe la suspensión de clases en las fechas en que habrá actividad futbolística.

De manera paralela, se convocó a organismos empresariales a implementar esquemas de trabajo remoto durante los cinco partidos que se jugarán en el Estadio Azteca durante el Mundial 2026.

La propuesta aún se encuentra en etapa de análisis y requiere la definición de las autoridades educativas y la respuesta del sector privado.

“Hemos solicitado a distintas áreas, a la SEP para que emita una definición acerca de que esos días se suspendan clases y a las distintas coordinaciones empresariales que hagan lo posible para que sus trabajadores puedan trabajar desde casa, como en la pandemia, y desde ahí lo puedan llevar a cabo”, explicó

La jefa de Gobierno adelantó que se espera una resolución en el corto plazo, en un esfuerzo por anticipar la operación urbana durante la Copa del Mundo.

¿Qué partidos del Mundial se jugarán en CDMX?

El calendario oficial establece que la capital será sede de cinco encuentros en el Estadio Banorte. La actividad comenzará el jueves 11 de junio con el partido inaugural entre México y Sudáfrica. Posteriormente, el miércoles 17 de junio se enfrentarán Uzbekistán y Colombia, mientras que el miércoles 24 de junio la selección mexicana volverá a la cancha ante República Checa o Dinamarca.

La fase eliminatoria también tendrá presencia en la ciudad. El martes 30 de junio se disputará un encuentro correspondiente a los dieciseisavos de final y, finalmente, el domingo 5 de julio se jugará un partido de octavos de final, completando así el calendario de partidos asignados a la CDMX.