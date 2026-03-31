Busca Morena desde el Congreso CDMX terminar con nepotismo en el Gobierno local

Congreso de la CDMX (Jennifer Garlem)

El grupo parlamentario de Morena en el Congreso local propuso tipificar el nepotismo en el Gobierno y las instituciones de la capital como una falta administrativa con sanciones, con el fin de terminar con dicha práctica.

De acuerdo con la iniciativa, propuesta por Pedro Haces Lago, se busca establecer sanciones para quienes aprovechen su posición para promover a familiares, parejas o personas cercanas en un esquema de línea de mando, incluso si fueran contratos por honorarios.

El legislador explicó que su propuesta busca evitar prácticas que provocan la pérdida de confianza por parte de la ciudadanía, porque “cuando el servicio público se utiliza para beneficiar a familiares, amistades o personas cercanas, se rompe la relación entre el gobierno y la ciudadanía”.

Haces Lago señaló que existe un reclamo constante de personas que perciben que, en muchos casos, los cargos no se obtienen por capacidad, sino por cercanía con quienes toman decisiones.

“Porque una cosa es cerrar el paso al nepotismo en las boletas y otra, igual de importante, es cerrarle el paso en las oficinas públicas, en las direcciones, en las subdirecciones y en las ventanillas de atención”, comentó.

¿En qué se basa la propuesta?

Detalló que su propuesta define que incurrirá en nepotismo la persona servidora pública que, por sí o por interpósita persona, nombre, designe, contrate o promueva a personas con quienes tenga vínculos de parentesco por consanguinidad hasta cuarto grado, afinidad hasta segundo grado, o relación de matrimonio, concubinato o relación de hecho, cuando exista subordinación jerárquica o posibilidad de influir en el proceso de selección.

También contempla supuestos como intercambio de favores, simulación mediante contratos por honorarios o eventuales, y acuerdos entre funcionarios para beneficiar a sus cercanos.

Pedro Haces aclaró que si una persona tiene capacidad, preparación y méritos, tiene derecho a participar por un cargo o un puesto, pero sin que nadie intervenga desde el poder para acomodar el camino

“Así de sencillo. Aquí no se trata de apellidos. Se trata de aptitudes. En la Ciudad de México, los cargos públicos deben ganarse con trabajo, con preparación y con capacidad”, concluyó.

El morenista reveló que su iniciativa tiene una inspiración muy clara y es una visión que ha encabezado con claridad la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Su postura ha sido firme desde el primer día: no al nepotismo y ese principio no puede quedarse solo en el discurso”, dijo.