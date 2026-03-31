Lluvia en CDMX hoy martes 31 de marzo: estas son las alcaldías con riesgo de granizo

Granizo CDMX Las fuertes lluvias se mantendrán en la mayor parte de la capital del país este martes 31 de marzo. (Graciela López Herrera)

La llegada de la primavera no ha traído el sol y el ambiente despejado que muchas personas esperaban. En vez de eso, la lluvia se ha hecho presente en estos últimos días del mes de marzo y se espera que continúe durante la semana. Ahora, este martes 31 de marzo, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México anunció riesgo de granizo para 10 de las 16 alcaldías de la capital del país.

¿Lloverá este martes 31 de marzo en CDMX?

Sí, las precipitaciones pluviales se mantendrán este día en la capital del país, principalmente entre las 12:50 y las 19:00 horas, aunque podrían mantenerse también durante la noche. La SGRIPC de la CDMX emitió una alerta amarilla por la presencia de lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos, así como caída de árboles o lonas.

Ante esta situación, se recomienda evitar salir a exteriores y, en caso de hacerlo, utilizar protección como impermeable, botas para lluvia y una sombrilla o paraguas.

¿Qué alcaldías tienen riesgo por granizo este martes 31 de marzo?

Álvaro Obregón

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Iztacalco

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Tlalpan

Xochimilco

Se espera que estas demarcaciones tengan lluvias de entre 15 y 29 mm durante la tarde y noche.