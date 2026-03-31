Refuerzan labores preventivas ante lluvias con limpieza de drenaje en Ecatepec

Con el objetivo de prevenir afectaciones durante la temporada de lluvias, el gobierno de Ecatepec de Morelos informó que se llevan a cabo trabajos de reparación, limpieza y desazolve de bocas de tormenta como parte del llamado Operativo Tormenta.

Las autoridades municipales señalaron que estas acciones forman parte de una estrategia preventiva para evitar encharcamientos e inundaciones en distintas colonias del municipio, especialmente en aquellas zonas que suelen presentar acumulación de agua durante precipitaciones intensas.

De acuerdo con la información difundida, cuadrillas de trabajadores han sido desplegadas en diversos puntos de Ecatepec para retirar basura, lodo y otros desechos que obstruyen el sistema de drenaje. Estas labores permiten mejorar el flujo del agua pluvial y reducir riesgos para la población.

Asimismo, se destacó que los trabajos no solo consisten en la limpieza, sino también en la reparación de infraestructura dañada, lo que contribuye a un funcionamiento más eficiente del sistema hidráulico. Con ello, se busca disminuir las posibilidades de afectaciones a viviendas, vialidades y comercios.

Las autoridades hicieron énfasis en que estas acciones se realizan de manera anticipada ante el pronóstico de lluvias previsto para la tarde de este mismo día. Por ello, exhortaron a la ciudadanía a tomar precauciones, como evitar transitar por zonas inundadas y mantenerse informados a través de canales oficiales.

Uno de los puntos más relevantes del llamado a la población es evitar tirar basura en la vía pública, ya que esta práctica es una de las principales causas de taponamientos en las alcantarillas. Bolsas, plásticos y otros residuos suelen acumularse en las bocas de tormenta, impidiendo el adecuado desalojo del agua.

En ese sentido, el gobierno municipal reiteró que la participación ciudadana es fundamental para prevenir este tipo de problemas. Mantener limpias las calles y disponer correctamente de los desechos puede marcar la diferencia durante una lluvia intensa.

Además, se subrayó que el Operativo Tormenta continuará de manera permanente en diferentes puntos del municipio, con el fin de atender las zonas más vulnerables y reducir riesgos para la población. Estas acciones forman parte de un esfuerzo integral para proteger la seguridad de las y los habitantes.

Finalmente, las autoridades reiteraron su compromiso de seguir trabajando en favor de la comunidad, destacando que la prevención es clave para evitar emergencias mayores durante la temporada de lluvias.

“Seguimos trabajando de manera preventiva para proteger a nuestras comunidades y cuidar la seguridad de todas y todos”, señalaron, al tiempo que insistieron en la importancia de la colaboración ciudadana para mantener en buen estado la infraestructura urbana.