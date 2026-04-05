Festival “Aqüífera” reúne a más de 1.8 millones de personas en Chapultepec durante Semana Santa

El Festival del Bosque de Chapultepec 2026, denominado “Aqüífera” y dedicado al tema del agua, registró la participación de 1,807,615 personas del 2 al 5 de abril, durante el periodo vacacional de Semana Santa, de acuerdo con datos de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México.

Durante esos cuatro días, el bosque alcanzó una afluencia total de 1,947,767 visitantes en sus cuatro secciones, en el marco de las actividades del festival.

El programa incluyó más de 300 actividades gratuitas entre talleres, conferencias, exposiciones, recorridos guiados, experiencias inmersivas y presentaciones culturales, orientadas a promover la educación ambiental y la reflexión sobre el uso y cuidado del agua.

Las actividades se distribuyeron en distintos espacios como el Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental, el Zoológico de Chapultepec, el Cárcamo de Dolores, el Centro de Cultura Ambiental, el Complejo Cultural Los Pinos y el Parque Aztlán Urbano, donde se registró alta asistencia.

Según la dependencia, el festival también favoreció la activación de la Segunda Sección del bosque, al concentrar parte relevante de las actividades y del flujo de visitantes en esa zona.