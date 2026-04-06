Ventas digitales dejan 236 toneladas de basura al día en CDMX; van contra plásticos de un solo uso

El comercio electrónico genera más de 236 toneladas de residuos plásticos al día en la Ciudad de México

Debido a que las ventas por internet generan diariamente más de 236 toneladas de residuos de plástico en la Ciudad de México, la bancada del Partido Verde en el Congreso de la Ciudad de México presentó una iniciativa para que el comercio electrónico sea más responsable con el medio ambiente.

La diputada Elvia Estrada, promovente de la iniciativa, explicó que su propuesta está encaminada a prohibir el uso de plásticos de un solo uso en el embalaje de los productos que se envían a los compradores.

Al respecto, detalló que la idea es permitir únicamente materiales compostables o alternativas reciclables.

Y ejemplificó que cuando un comprador recibe un paquete, adquirido de manera digital, en segundos se genera basura como envolturas, papel burbuja, más plásticos.

“Todo eso se usó apenas unos minutos, pero esa basura puede tardar décadas e incluso siglos en degradarse”, lamentó.

En CDMX se genera diario un equivalente a 29 camiones de basura

Aseguró que el comercio electrónico genera a diario en la Ciudad de México más de 236 toneladas de residuos de plástico, equivalentes a 29 camiones de basura llenos únicamente con plásticos de un solo uso, lo que representa 86 mil toneladas de este tipo de desechos al año.

Alertó que gran parte de los plásticos que se usan en el comercio en línea son de baja densidad, por lo cual son muy difíciles de reciclar y muchos terminan en tiraderos irregulares, barrancas, ríos y océanos.

“Más del 80 por ciento del plástico que llega al mar proviene de fuentes terrestres. Cuando eso ocurre no sólo se contamina el agua, también afecta la biodiversidad, los ecosistemas y eventualmente nuestra propia salud”.

Estrada Barba agregó que la Ciudad de México destina miles de millones de pesos para manejar residuos plásticos, y que tan sólo en el año 2021 se gastaron más de mil 700 millones de pesos en la gestión de basura plástica.

Señaló que si los habitantes de la capital del país quieren una ciudad más limpia, saludable y sustentable, deben reducir los residuos desde su origen. Además, subrayó que no se puede seguir normalizando que cada paquete que se compra por internet traiga consigo contaminación.

“Hoy tenemos la oportunidad de de avanzar hacia un modelo de consumo más responsable, más consciente y más sostenible”, indicó la también presidenta de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica.

¿Qué plantea la iniciativa?

La iniciativa establece obligaciones para que las empresas utilicen el mínimo de materiales en los empaques y prohíbe el uso de plásticos de un solo uso en el embalaje de comercio electrónico, permitiendo nada más materiales compostables o alternativas reciclables.