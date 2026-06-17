¿Hay servicio en el Tren Ligero hoy? Reporte previo al partido Colombia vs Uzbekistán El acceso al Tren Ligero en Taxqueña solo será con boleto de asistencia al partido del Mundial 2026, mientras que en otras estaciones no hay servicio (@STECDMX)

El acceso al Tren Ligero en la estación Taxqueña solo será con boleto de asistencia para el partido de Colombia vs Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México, mientras que en otras estaciones no hay servicio.

Este miércoles 17 de junio se jugará en el Estadio Ciudad de México el partido de Colombia vs Uzbekistán, por lo que los asistentes a este enfrentamiento se han comenzado a preguntar cuáles son las estaciones del Tren Ligero con servicio para llegar al recinto.

¿Hay servicio de Tren Ligero hoy, miércoles 17 de junio?

El Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México informó alrededor de las 15:00 horas que el ingreso al Tren Ligero en la estación Taxqueña sería únicamente con boleto de asistencia al estadio.

Mientras que en las estaciones Las Torres, Ciudad Jardín, La Virgen, Xotepingo y Textitlán el acceso al servicio es de manera ordinaria, es decir, únicamente se requiere pagar la entrada de $3 pesos. Por otra parte, las estaciones El Vergel y Huipulco se encuentran cerradas.

Alternativas para llegar al Estadio Ciudad de México

Aunque el partido de Colombia vs Uzbekistán comenzara a las 20:00 horas (tiempo centro de México), desde horas antes los asistentes a este enfrentamiento han comenzado a llegar al Estadio Ciudad de México.

Por lo que, el Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México ha puesto a disposición de los asistentes otros medios de transporte directo.

Así que, para llegar al Estadio Ciudad de México podrás utilizar algunos de los servicios directos, los cuales saldrán desde:

Plaza Carso

El Ángel

Dr. Pascua

CETRAM Chapultepec

Palacio de los Deportes

Mientras que, si deseas llegar en Metro de la CDMX al Estadio Ciudad de México, podrás llegar hasta la estación Taxqueña y ahí tomar el Tren Ligero.

Recuerda tomar tus precauciones para llegar al Estadio Ciudad de México, pues debido a la alta afluencia de participantes, el traslado podría ser tardado.