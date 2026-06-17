Edoméx mantiene actividades de los Destinos Futboleros con transmisiones de partidos y oferta cultural

Los 14 Destinos Futboleros del Estado de México albergan transmisiones de partidos, actividades recreativas, funciones de cine itinerante y presentaciones artísticas

El Gobierno del Estado de México informó que continúa con las actividades de la estrategia “Estadio de México. Destino Futbolero”, que del 15 al 21 de junio contempla la transmisión de 14 partidos de futbol en igual número de sedes distribuidas en la entidad, acompañadas de eventos culturales, recreativos y turísticos.

La iniciativa busca aprovechar el interés generado por la temporada mundialista para promover los atractivos culturales, gastronómicos y turísticos de distintas regiones mexiquenses mediante actividades dirigidas a públicos de todas las edades.

En esta semana, los asistentes podrán participar en dinámicas de destreza futbolística, disfrutar de inflables temáticos y acceder a diversas actividades recreativas organizadas en los llamados Destinos Futboleros.

Como parte de la programación cultural, la Cineteca Mexiquense llevará funciones itinerantes a seis municipios: Metepec, Jilotepec, Otumba, Aculco, San Martín de las Pirámides y Teotihuacán. Con ello, se busca acercar la oferta cinematográfica a comunidades de diferentes zonas del estado.

La agenda también incluye actividades relacionadas con el deporte. En el Centro Regional de Cultura de Ocoyoacac se realizará un Concurso de Dominadas de Futbol, mientras que en Temascalcingo tendrá lugar un intercambio de estampas entre aficionados. En Apaxco, el Museo Arqueológico proyectará el documental Historia del futbol.

La programación contempla además presentaciones musicales y artísticas. Este 17 de junio, la Orquesta Sinfónica del Estado de México ofrecerá un concierto en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Posteriormente, el 20 de junio, el Ensamble OSEM presentará un tributo a Juan Gabriel en Toluca y, ese mismo día, el Coro Polifónico del Estado de México actuará en Valle de Bravo.

De acuerdo con la Secretaría de Cultura y Turismo, la estrategia busca combinar la afición por el futbol con actividades que permitan difundir el patrimonio cultural y turístico de la entidad, generando espacios de convivencia familiar en distintas regiones del estado.

La programación completa de los Destinos Futboleros puede consultarse a través de los canales oficiales de la dependencia en redes sociales.