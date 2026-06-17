Caos en la Línea Naranja del Metro CDMX: trenes tardan más de 20 minutos en pasar Usuarios reportan retardos de hasta 20 minutos en la Línea 7; conoce el reporte actualizado del estado del Metro CDMX (Crónica Digital)

Usuarios reportan retrasos en la Línea Naranja del Metro CDMX, con trenes tardándose hasta 20 minutos en pasar, mientras que en otras estaciones existe marcha lenta de trenes por las lluvias registradas en la ciudad.

Este miércoles 17 de junio se han registrado diferentes afectaciones en uno de los transportes más importantes de la CDMX, pues junto con las lluvias presentadas esta tarde, también se le suma la movilidad hacia el Estadio Ciudad de México, por el partido de Colombia vs. Uzbekistán.

¿Qué está pasando en la Línea 7 del Metro de la CDMX hoy?

De acuerdo con diferentes usuarios en redes sociales, durante la tarde de este miércoles 17 de junio, en la Línea 7 (también conocida como Línea Naranja) se presentaron retrasos, con trenes tardándose hasta 20 minutos en llegar a cada estación.

Mientras que en la estación Auditorio de la Línea 7 del Metro CDMX, en imágenes compartidas en redes sociales se observan largas filas para ingresar, mientras que al interior, los trenes se encuentran llenos.

Por su parte, el Metro de la CDMX no ha informado sobre los retrasos presentados esta tarde en la Línea 7 del Metro, o si el servicio se ha regularizado.

🚇Con todo y remodelación, usuarios reportaron largas filas en la estación Auditorio de la Línea 7 del Metro CDMX.



📍Las imágenes muestran decenas de personas intentando ingresar al servicio, mientras los tiempos de espera aumentan entre quienes utilizan esta ruta diariamente.… pic.twitter.com/bV9OCYOKeK — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) June 18, 2026

¿Qué otras estaciones del Metro CDMX presentan retrasos hoy 17 de junio?

De acuerdo con lo informado por el Metro CDMX, actualmente en algunas líneas se ha implementado la marcha lenta de seguridad de trenes debido a las lluvias registradas en diferentes puntos de la ciudad.

Con esta medida se reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro; sin embargo, también puede provocar retrasos.

Las líneas en donde se ha implementado la marcha lenta de seguridad durante la tarde este miércoles 17 de junio son la: 2, 3, 4, 5, 8, 9, B y 12.

#MetroAlMomento: Continúa lloviendo en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas: 2, 3, 4, 5, 8, 9, B y 12. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro. Toma previsiones. pic.twitter.com/X4VFl2O781 — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 17, 2026

¿Cuáles son las estaciones cerradas del Metro CDMX hoy 17 de junio?

Junto con las afectaciones en el servicio del Metro CDMX durante este 17 de junio, también permanecen cerradas dos estaciones de la Línea 2, siendo Zócalo/Tenochtitlan y Chabacano, donde no se realiza ascenso ni descenso de usuarios.