Abandonan a menor en Lomas de Padierna, Tlalpan: video muestra cómo ocurrieron los hechos

Un menor de edad fue presuntamente dejado en la vía pública en la colonia Lomas de Padierna, ubicada en la alcaldía Tlalpan, hecho que quedó registrado por cámaras de seguridad y rápidamente se difundió en redes sociales.

El incidente ocurrió la noche del 6 de abril de 2026 en la calle Huehuetán. En el video se observa a un niño descender de un automóvil gris, aparentemente tras un momento de tensión con un adulto. Instantes después, el vehículo se aleja mientras el menor corre detrás, visiblemente alterado, lo que llamó la atención de vecinos.

Habitantes de la zona dieron aviso a las autoridades tras percatarse de la situación. Elementos de seguridad acudieron al sitio e iniciaron la revisión de cámaras para esclarecer lo sucedido y ubicar tanto al conductor como al menor.

"Tlalpan":

Por el video donde un sujeto abandonó a un menor en la colonia Cuchilla de Padierna pic.twitter.com/XfTbsh33aO — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) April 7, 2026

Más tarde, se informó que el niño, de alrededor de cinco años, fue localizado junto con el adulto involucrado. Según la versión del conductor, no se trató de un abandono, sino de una supuesta “broma”, ya que avanzó unos metros con el vehículo para que el menor lo alcanzara.

A pesar de esta explicación, vecinos manifestaron su molestia, al considerar que la acción puso en riesgo al niño y podría interpretarse como una forma de maltrato.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) señaló que el caso fue puesto a disposición del Ministerio Público, que se encargará de determinar las responsabilidades correspondientes.