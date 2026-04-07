Edomex agiliza el traslado de un corazón, tres hígados y dos riñones con estrategia “Ola Verde”

“Ola Verde”

El Gobierno del Estado de México a través de la estrategia “Ola Verde” ha logrado el traslado prioritario, seguro y oportuno de tres hígados, un corazón, dos riñones, tejidos diversos y muestras de sangre para pruebas de histocompatibilidad.

Macarena Montoya Olvera, Secretaria de Salud, informó que esto es resultado de siete activaciones que se han realizado gracias a la coordinación interinstitucional.

Cada una de estas activaciones implicaron apoyo para transitar en el menor tiempo posible por territorio mexiquense o para salir desde sus aeropuertos hacia diversos destinos en el país.

Estas activaciones fueron:

Al Centro Médico ISSEMYM Lic. Arturo Montiel Rojas, en Toluca, donde se trasladaron cuatro tendones y fascia lata.

Al Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, en Ciudad de México, donde se envió un corazón.

Al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, en Ciudad de México, con el trasladó un hígado.

Al Hospital Regional de Alta Especialidad Ixtapaluca, donde se movilizaron muestras de sangre para pruebas de histocompatibilidad y un riñón. Y en el mismo trayecto se envió otro riñón para el Centro Médico ISSEMYM Lic. Arturo Montiel Rojas.

Al Aeropuerto Internacional de Toluca, al que se trasladó un hígado.

Al Centro Médico Nacional Siglo XXI IMSS, en Ciudad de México, donde se envió un hígado.

Al Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, se transportaron muestras de sangre para histocompatibilidad.

La estrategia “Ola Verde” opera mediante una plataforma de coordinación para facilitar el traslado de órganos, tejidos, equipos médicos, personal especializado e insumos requeridos para trasplantes con el objetivo de consolidar un sistema de salud más eficiente para todos.