Era bailarina de Peso Pluma y fue detenida por presunta distribución de drogas en La Condesa

Bailarina de Peso Pluma En redes sociales mostraba videos de su participación en shows del cantante de corridos tumbados.

La semana pasada, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, informó que se aseguraron más de 90 dosis de drogas tras realizar órdenes de cateo en dos domicilios, uno de ellos ubicados en la alcaldía Cuauhtémoc. Ahora se identificó a una de las mujeres detenidas como alguien que trabajó de bailarina en los conciertos del cantante mexicano Peso Pluma.

Detienen a ex-bailarina de Peso Pluma

Según informó el periodista Carlos Jiménez, la mujer, identificada como Salma, de 25 años, fue una de las personas detenidas por la Policía de Investigación de la CDMX en días recientes. En sus redes sociales, presumía haber trabajado para Peso Pluma como una delas bailarinas del escenario.

Durante el operativo se aseguraron 500 gramos de marihuana, teléfonos celulares robados luego de haber recibido denuncias de que el lugar servía como centro de almacenamiento de drogas, mismas que se distribuían a través de servicios de taxi por aplicación como Uber o Didi.