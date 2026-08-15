Tlalnepantla interviene vivienda por presencia de fauna nociva en Santa Cecilia

En atención a reportes realizados por habitantes sobre la presencia de ratas y cucarachas al interior de una vivienda, personal del Gobierno Municipal acudió a la colonia Santa Cecilia para realizar un operativo de limpieza y atención a la salud.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, la intervención se realizó después de que ciudadanos alertaran sobre las condiciones en las que se encontraba el inmueble y la presencia de fauna nociva.

Personal de diferentes áreas del Gobierno Municipal ingresó a la vivienda con autorización voluntaria del propietario, con el objetivo de llevar a cabo trabajos de limpieza, retiro de basura y desinfección del lugar.

Las labores estuvieron enfocadas en reducir los riesgos sanitarios que podían representar los residuos acumulados y la presencia de animales, tanto para las personas que habitaban el inmueble como para los vecinos de la zona.

Durante el operativo también se brindó atención a un adulto mayor que se encontraba en una situación de vulnerabilidad. Las brigadas municipales realizaron una valoración de sus condiciones y determinaron las acciones de apoyo necesarias.

Como parte de la atención integral, el adulto mayor recibió valoración médica y atención psicológica, además de resguardo especializado por parte de las brigadas correspondientes.

Las autoridades señalaron que la intervención se desarrolló bajo una política de respeto a los Derechos Humanos, por lo que los trabajos dentro de la vivienda se realizaron con el consentimiento del propietario.

El objetivo del operativo no solamente fue atender las condiciones de higiene del inmueble, sino también proteger a la persona adulta mayor y garantizar que recibiera el acompañamiento necesario ante su situación.

Las acciones incluyeron el retiro de basura y otros materiales que podían favorecer la presencia de fauna nociva. Posteriormente, se realizaron labores de desinfección para mejorar las condiciones sanitarias del espacio.

El Gobierno Municipal destacó que este tipo de situaciones requieren la participación de diferentes dependencias, debido a que pueden involucrar aspectos relacionados con salud pública, limpieza, protección de personas en situación vulnerable y seguridad.

La coordinación entre las áreas municipales permitió realizar las diferentes tareas durante una misma intervención y brindar atención tanto al inmueble como a la persona que requería apoyo.

Las autoridades indicaron que la atención a los reportes ciudadanos forma parte de las acciones para detectar situaciones que puedan representar un riesgo para la población.

En este caso, la denuncia de los vecinos permitió identificar las condiciones de la vivienda y activar la intervención de las brigadas municipales.

Además de realizar los trabajos de limpieza y desinfección, el personal brindó acompañamiento al adulto mayor, con la intención de atender sus necesidades de manera integral.

El Gobierno Municipal señaló que mantendrá la atención a los reportes relacionados con problemas que puedan afectar la salud pública o poner en riesgo a personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.

Asimismo, reiteró que las acciones se realizan bajo criterios de respeto a los Derechos Humanos y, cuando corresponde, con la autorización de los propietarios o responsables de los inmuebles.

La intervención en Santa Cecilia permitió retirar residuos, realizar una limpieza general y desinfectar la vivienda, además de canalizar al adulto mayor para recibir atención médica, psicológica y resguardo especializado.

Con este tipo de operativos, las autoridades buscan responder a las denuncias de la ciudadanía y atender problemas que pueden afectar la convivencia y las condiciones sanitarias de las colonias.

La administración municipal destacó que la coordinación entre sus dependencias continuará para atender los reportes ciudadanos y brindar apoyo a las familias y personas que requieran algún tipo de intervención.