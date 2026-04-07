Niegan Fan Fest durante el Mundial en Miguel Hidalgo; “es una venganza”, señala Morena

Fan Fest Mundial Los Fan Fest con pantallas serán parte nuevamente de la fiesta de la Copa del Mundo en diferentes partes del país. (Graciela López Herrera)

El grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México calificó como incongruente y facciosa la decisión del alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, de rechazar la realización del Fan Fest en la demarcación.

El alcalde argumentó que la cancelación es debido a la falta de recursos; en dicho contexto, los legisladores señalaron que esa declaración es falsa ya que su administración ha registrado subejercicios superiores a los 200 millones de pesos.

“Lo que vemos aquí es claro: si no puede hacer negocio personal, prefiere no hacer nada. Rechaza una oportunidad histórica para la ciudad porque no le reditúa,” señaló Paulo García, vocero de la bancada.

Agregó que la alcaldía Miguel Hidalgo concentra algunos de los espacios públicos y turísticos más importantes del país, como el Bosque de Chapultepec, corredores culturales, museos y zonas de alta afluencia, que perfectamente podrían ser sede de actividades vinculadas al Mundial, con una adecuada coordinación institucional.

“Lo que hoy vemos no es falta de recursos, es una venganza infantil que sólo afecta a quienes menos tienen”.

Paulo García señaló que rechazar el Fan Fest es una revancha porque se canceló la experiencia inmersiva en Parque Lira, Alicia en el País de las Maravillas.

“Es la visión de la derecha de que el Mundial sea para pocos privilegiados” enfatizó el diputado.

Morena destacó que este tipo de eventos pueden organizarse de manera responsable, en coordinación con el Gobierno de la Ciudad, sin afectar los servicios básicos, y por el contrario, potenciando la actividad económica de colonias, comercios y espacios turísticos.

Lamentó que mientras otras alcaldías se preparan para recibir al mundo, en Miguel Hidalgo se opta por cerrar la puerta.