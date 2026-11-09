Sigue el frío en CDMX: cinco alcaldías mantienen alerta amarilla por bajas temperaturas para este 10 de noviembre

Alerta amarilla por frío Varias alcaldía amanecerás con bajas temperaturas. (cuartoscuro)

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por frío en la Ciudad de México para el 10 de noviembre. Las bajas temperaturas afectarán cinco alcaldías.

Alerta amarilla por frío: ¿Qué alcaldías afectará?

Aunque el clima puede parecer soleado y caluroso este lunes en la capital, algunas alcaldías tienen alerta amarilla por frío para la madrugada y mañana del próximo martes 10 de noviembre, aproximadamente desde las 3:00 hasta las 8:00 horas. Las temperaturas se situarán entre los 4 y 6 grados Celsius.

La demarcaciones afectadas serán:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa de Morelos

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Protección Civil proporciona las siguientes recomendaciones: