Sigue el frío en CDMX: cinco alcaldías mantienen alerta amarilla por bajas temperaturas para este 10 de noviembre

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por frío en la Ciudad de México para el 10 de noviembre. Las bajas temperaturas afectarán cinco alcaldías.
Alerta amarilla por frío: ¿Qué alcaldías afectará?
Aunque el clima puede parecer soleado y caluroso este lunes en la capital, algunas alcaldías tienen alerta amarilla por frío para la madrugada y mañana del próximo martes 10 de noviembre, aproximadamente desde las 3:00 hasta las 8:00 horas. Las temperaturas se situarán entre los 4 y 6 grados Celsius.
La demarcaciones afectadas serán:
- Álvaro Obregón
- Cuajimalpa de Morelos
- Magdalena Contreras
- Milpa Alta
- Tlalpan
Protección Civil proporciona las siguientes recomendaciones:
- Utilizar varias capas de ropa, de preferencia de algodón o lana, sobretodo si perteneces a un sector vulnerable (niños y adultos mayores)
- Cubrirte nariz y boca.
- Resguardar mascotas del frío.
- Evitar cambios buscos de temperatura.
- Mantenerte hidratado y consumir alimentos que contengan vitamina A y C.
- Humectar la piel para evitar resequedad.