Metrópoli

El termómetro bajará hasta los 4 grados Celsius

Sigue el frío en CDMX: cinco alcaldías mantienen alerta amarilla por bajas temperaturas para este 10 de noviembre

Por Elio Martínez Velasco
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por frío en la Ciudad de México para el 10 de noviembre. Las bajas temperaturas afectarán cinco alcaldías.
Alerta amarilla por frío Varias alcaldía amanecerás con bajas temperaturas. (cuartoscuro)

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por frío en la Ciudad de México para el 10 de noviembre. Las bajas temperaturas afectarán cinco alcaldías.

Alerta amarilla por frío: ¿Qué alcaldías afectará?

Aunque el clima puede parecer soleado y caluroso este lunes en la capital, algunas alcaldías tienen alerta amarilla por frío para la madrugada y mañana del próximo martes 10 de noviembre, aproximadamente desde las 3:00 hasta las 8:00 horas. Las temperaturas se situarán entre los 4 y 6 grados Celsius.

La demarcaciones afectadas serán:

  • Álvaro Obregón
  • Cuajimalpa de Morelos
  • Magdalena Contreras
  • Milpa Alta
  • Tlalpan

Protección Civil proporciona las siguientes recomendaciones:

  • Utilizar varias capas de ropa, de preferencia de algodón o lana, sobretodo si perteneces a un sector vulnerable (niños y adultos mayores)
  • Cubrirte nariz y boca.
  • Resguardar mascotas del frío.
  • Evitar cambios buscos de temperatura.
  • Mantenerte hidratado y consumir alimentos que contengan vitamina A y C.
  • Humectar la piel para evitar resequedad.

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