Atizapán de Zaragoza recibe reconocimiento como 1er Lugar en Incremento de Ingresos en todo el Edomex

Atizapán de Zaragoza recibe reconocimiento como 1er Lugar en Incremento de Ingresos

En reconocimiento a su tasa de crecimiento de ingresos propios acumulados, tras comparar los resultados del cierre del primer semestre del ejercicio fiscal 2026 con el mismo periodo del año anterior, el Gobierno de Atizapán de Zaragoza, recibió el primer lugar estatal otorgado por el Instituto Hacendario del Estado de México (IHAEM),

Durante la XXVII Reunión Estatal de Servidores Públicos Hacendarios, se dieron a conocer los resultados, además se reconoció el desempeño de la administración municipal en materia de recaudación y administración de los recursos públicos.

Este reconocimiento es un resultado de las labores y la coordinación entre el Presidente Municipal, Pedro Rodríguez y la Tesorería Municipal, a cargo del Dr. José Ortega Ríos, mediante una estrategia hacendaria orientada a mejorar los mecanismos de recaudación y mantener finanzas municipales sanas.

Atizapán ha impulsado una política de responsabilidad financiera que se refleja en la recaudación del impuesto predial, agua y otros derechos municipales. Estos ingresos se han convertido en una fuente fundamental para mantener la capacidad operativa del Ayuntamiento y disponer de recursos destinados a atender las necesidades de la población.

El Presidente Municipal, Pedro Rodríguez, ha destacado que contar con finanzas sanas es indispensable para responder a las demandas ciudadanas y mantener la inversión pública.

“En Atizapán tenemos claro que administrar responsablemente los recursos de las familias es una prioridad. Cada peso que ingresa a las arcas municipales debe manejarse con transparencia, eficiencia y responsabilidad, porque son los recursos de los ciudadanos y deben regresar a ellos en mejores servicios, infraestructura y obras que trascienden”, expresó.

El reconocimiento del IHAEM da cuenta de los resultados de la política recaudatoria municipal y del compromiso de continuar con una administración ordenada.