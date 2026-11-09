Azucena Cisneros visita 70 colonias de Ecatepec en una semana con el programa “Presidenta en tu comunidad”

Con el objetivo de conocer las principales necesidades de la población y tomar en cuenta sus propuestas para la elaboración del presupuesto del próximo año, la alcaldesa Azucena Cisneros Coss visitó 70 colonias de Ecatepec durante la primera semana del programa “Presidenta en tu comunidad”.

La iniciativa contempla recorrer las más de 500 colonias del municipio para escuchar directamente a los habitantes, conocer las condiciones de sus comunidades y establecer prioridades de atención a partir de las demandas ciudadanas.

Durante los recorridos por la Quinta Zona de Ecatepec, la presidenta municipal visitó comunidades como Melchor Múzquiz, La Glorieta, CTM 14, Bugambilias de Aragón, Granjas Independencia, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás Bravo, Ejército del Trabajo, Fernando de Alba, Hacienda de Aragón, Sauces 5, Federación Ecatepec y Tolotzin 2.

En cada punto, Cisneros Coss dialogó con vecinos para conocer los problemas que enfrentan diariamente, principalmente relacionados con el suministro de agua potable, drenaje, repavimentación de calles, alumbrado público y seguridad.

“¿Qué me toca hacer para que Ecatepec sea un mejor lugar?”, preguntó la alcaldesa durante los encuentros, en los que destacó que la participación de los ciudadanos será importante para definir las accines que necesita cada colonia.

Bajo el lema “El bien vivir llegó para quedarse”, la edil señaló que su administración busca construir soluciones desde las comunidades, mediante el diálogo directo y el conocimiento de las necesidades de las familias.

Entre los anuncios realizados durante las visitas, adelantó que el próximo año comenzará el servicio nocturno de recolección de basura en algunas comunidades de la Quinta Zona.

Además, informó que de manera provisional se pondrá en marcha el llamado “Operativo Muladar”, mediante el cual camiones recolectores recorrerán las colonias para retirar colchones, muebles y otros objetos en desuso. Este servicio será gratuito para los habitantes.

En materia de agua potable, Cisneros Coss anunció la construcción de una derivación del Sistema Cutzamala para abastecer a las colonias de la Quinta Zona que se encuentran alejadas del tanque Cerro Gordo, con la intención de que el suministro pueda llegar directamente a los domicilios a través de la red.

La alcaldesa reconoció que esta región enfrenta importantes problemas de infraestructura y servicios públicos, por lo que consideró necesaria la participación de los habitantes para avanzar en su recuperación.

“No voy a soltar a la Quinta Zona. Todas las regiones de Ecatepec no las voy a soltar”, expresó ante los vecinos, al asegurar que continuará con los recorridos por las diferentes comunidades.

Asimismo, se comprometió a recuperar espacios públicos para que las familias cuenten con lugares adecuados para la convivencia y recreación. Entre los sitios que serán intervenidos mencionó el parque de Sauces 5, conocido como “El Quiosco”, y el parque de Federación Ecatepec.

Con el programa “Presidenta en tu comunidad”, el gobierno municipal busca mantener contacto directo con la población y utilizar las propuestas ciudadanas como parte de la planeación de obras y servicios para 2027.

La estrategia continuará en otras zonas del municipio hasta completar las visitas a las más de 500 colonias de Ecatepec.