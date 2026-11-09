Huixquilucan recibe Premio ANAC 2026 por rescate y protección de animales

El Gobierno de Huixquilucan recibió el Premio ANAC 2026 por la creación y operación del Centro de Atención y Protección Animal “Huixquican”, un espacio dedicado al rescate de perros en situación de abandono, maltrato y violencia.

El reconocimiento fue entregado durante la décima tercera edición del galardón “Francisco Villarreal Torres”, organizado por la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), en León, Guanajuato, donde se reconocieron proyectos de diferentes municipios del país.

La presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, recibió la distinción de manos de la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, acompañada por el presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, y el presidente de la ANAC, Mauricio Tabe Echartea.

Durante la ceremonia, la alcaldesa informó que desde la apertura de Huixquican, en 2023, más de cinco mil perros que anteriormente vivían en situación de calle han recibido atención y mejores condiciones de vida. Además, más de 500 animales han encontrado un hogar mediante los procesos de adopción.

Explicó que este centro tiene como objetivo atender a los animales que enfrentan situaciones de abandono o maltrato, mediante servicios de rescate, atención veterinaria, alimentación y cuidados para facilitar su recuperación.

Asimismo, destacó que el gobierno municipal mantiene jornadas gratuitas de esterilización y campañas de adopción a través de la Dirección General de Desarrollo Agropecuario y Forestal, con la finalidad de reducir la sobrepoblación de animales en las calles y fomentar la tenencia responsable.

Contreras Carrasco señaló que el reconocimiento también corresponde a las familias del municipio y al personal que trabaja diariamente en el centro para brindar una segunda oportunidad a los animales rescatados.

Durante su intervención, sostuvo que la protección de los animales de compañía no solamente representa una acción de cuidado, sino también una responsabilidad relacionada con la salud pública y el bienestar de las comunidades.

Por su parte, la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, reconoció el trabajo de las alcaldesas y destacó la importancia de que las administraciones municipales impulsen acciones que tengan beneficios para la población.

En tanto, Mauricio Tabe Echartea informó que en esta edición de los premios participaron más de 160 proyectos enfocados en fortalecer la administración pública, impulsar el desarrollo municipal y compartir experiencias de gobierno. Durante el encuentro también fueron reconocidos 40 alcaldes.

Con este galardón, Huixquilucan suma otra distinción durante 2026 por las acciones realizadas en diferentes áreas de la administración municipal.

El gobierno local señaló que continuará con los programas de rescate, esterilización y adopción, con el propósito de atender a los animales en situación vulnerable y promover una cultura de respeto y responsabilidad hacia los seres vivos.