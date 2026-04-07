Publican reglas de programa de salud para personas de la diversidad sexual en la alcaldía Cuauhtémoc

La alcaldía Cuauhtémoc publicó en la Gaceta Oficial de la capital las reglas de operación de un programa social dirigido a personas transexuales, transgénero, intersexuales y de la diversidad sexual que enfrentan problemáticas de salud y condiciones de vulnerabilidad económica. El esquema prevé apoyos económicos y acciones de atención médica durante 2026.

Según indica el documento oficial, el programa denominado “Apoyo Económico para la Atención en Materia de Salud de las Personas Transexuales, Transgénero, Intersexuales y de la Diversidad Sexual” otorgará hasta 15 mil pesos anuales por persona, distribuidos en tres ministraciones, además de acceso a jornadas de salud y actividades formativas con perspectiva de género.

Las reglas establecen que podrán postularse personas mayores de 21 años que residan en alguna de las 33 colonias de la demarcación, no sean beneficiarias de otro programa similar y acepten visitas de seguimiento. La selección se realizará a partir de estudios socioeconómicos para priorizar a quienes se encuentren en mayor condición de vulnerabilidad.

El programa contará con un presupuesto de 3 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2026 y tiene como meta beneficiar hasta a 200 personas.

Las problemáticas de salud que se busca atender son aquellas asociadas a tratamientos hormonales, infiltraciones de agentes químicos y enfermedades de transmisión sexual como VIH y Hepatitis C, según se detalla en las reglas publicadas.

Además del apoyo económico, el plan contempla la realización de jornadas de salud gratuitas para facilitar el acceso a servicios médicos integrales, así como talleres y capacitaciones orientadas al fortalecimiento de la autonomía y el ejercicio de derechos de las personas beneficiarias.

Las reglas de operación pueden consultarse en el portal oficial de la demarcación.

En paralelo, la alcaldía informó el cierre del periodo de registro del programa social “Chambéale con amor”, el cual recibió 569 solicitudes. Este esquema está dirigido a personas de entre 18 y 60 años con 11 meses que residan en la demarcación, tengan al menos un dependiente económico y reporten ingresos por debajo de la Línea de Pobreza Urbana.

Este segundo programa contempla un apoyo anual de hasta 10 mil pesos por persona, también distribuido en tres ministraciones, con una meta de 200 beneficiarios. La selección, al igual que en el resto de los programas sociales, se realizará con base en criterios de vulnerabilidad definidos en estudios socioeconómicos.

Durante las jornadas de registro, personas solicitantes señalaron que este tipo de apoyos representa un respaldo para cubrir gastos cotidianos y facilitar el acceso a servicios básicos.