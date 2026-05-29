EdoMéx reporta prevención de pérdidas por 8.9 mdp ligadas a extorsión

Autoridades del Estado de México informaron que, entre el 21 y el 27 de mayo, se evitaron pérdidas económicas por 8 millones 945 mil 122 pesos derivadas de intentos de extorsión, como parte de las acciones de atención y seguimiento revisadas en las Mesas de Paz.

La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) informó que durante ese periodo se atendieron 947 llamadas, reportes y denuncias relacionadas con posibles delitos de extorsión y fraude.

Del total de casos registrados, 357 correspondieron a extorsión telefónica, 337 a fraude telefónico, 65 a llamadas maliciosas, 24 a amenazas, 14 a extorsión electrónica, nueve a intentos de extorsión por derecho de piso, cinco a extorsión directa y 136 a otras modalidades.

La dependencia estatal indicó que la atención de los reportes permitió activar protocolos de orientación, acompañamiento y seguimiento, además de identificar métodos utilizados para intentar engañar o intimidar a la población.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez señaló en redes sociales que las acciones de la Policía Cibernética contribuyeron a evitar pagos vinculados con intentos de extorsión durante la semana evaluada.

Las autoridades estatales indicaron que mantienen campañas de prevención, difusión de recomendaciones y fortalecimiento de los mecanismos de denuncia. Asimismo, reiteraron el llamado a utilizar la línea 089 para reportar casos de extorsión.

La información fue presentada durante la Mesa de Paz número 101, en la que participaron funcionarios estatales, representantes de instituciones federales de seguridad y miembros de las Fuerzas Armadas.