Evelyn Parra celebra logro histórico en el Mercado de Sonora; fuerzas políticas reconocen su labor

Alcaldesa de Venustiano Carranza comparece ante el Congreso CDMX (Jennifer Garlem)

La alcaldesa de Venustiano Carranza, Evelyn Parra Álvarez, compareció ante el Congreso de la Ciudad de México para dar cuenta de las principales acciones de su administración; a pesar de los buenos resultados que presentó, reconoció que todavía hay retos pendientes a favor de los habitantes.

Uno de los principales logros que la alcaldesa celebró —y consideró histórico— fue la prohibición de la venta de animales en el Mercado de Sonora, desde enero 2026, el primer mercado en la capital que lo hace.

“Sabíamos que teníamos una problemática ahí, eran 84 locales de los 423, en el que había de cierta forma, maltrato o tal vez algunas condiciones que no eran las óptimas”, declaró.

La alcaldesa aseguró que fue gracias a la disposición de los locatarios que se llegó a convenios y acuerdos para que cambiaran de giro.

“El Mercado de Sonora dejó de vender todos estos animalitos y eso es logro histórico, sobre todo, porque somos el primer mercado que lo hacemos en toda la Ciudad de México”, afirmó.

Además reveló que está supervisando otros mercados como lo es el Mercado Nuevo San Lázaro y el Emilio Carranza, donde también se ha detectado venta de animales, pero afirmó, ya está en platicas para que dejen de vender.

Fuerzas políticas reconocen acciones

Al concluir la reunión, la alcaldesa celebró que su trabajo fue reconocido por las y los legisladores de todas las fuerzas políticas, lo que dijo, representa que se ha hecho un buen trabajo.

“Nos fue bastante bien en esa comparecencia, sobre todo por las felicitaciones de todos los grupos parlamentarios. Eso quiere decir que estamos trabajando bien; que no solamente fue presentar un informe, sino que son resultados, que son hechos en la calle, en las colonias y bueno en toda la demarcación”, afirmó.

La alcaldesa aseguró que todavía hay muchos compromisos que cumplir, “sabemos que hay que dar más, hay mucho trabajo por hacer. Una alcaldía nunca descansa, trabaja las 24 horas, los 365 días al año, pero yo me siento muy bien con estos logros", comentó.

VC, lista para el Mundial, prevén 8 millones de visitantes

Evelyn Parra dio a conocer que la demarcación que gobierna ya está lista para recibir a los millones de visitantes que llegaran a la capital por el Mundial, principalmente porque el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se encuentra en dicha alcaldía.

“Somos la llegada y entrada del turismo; sobre todo el paso, el Circuito Interior, Avenida Oceanía, el Eje 1, el Eje 2, tenemos todas las vialidades importantes”, comentó.

Detalló que la demarcación ya está lista con un operativo de seguridad en conjunto con el Gobierno local y federal. “Van a mandar elementos, sobre todo en la zona del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en la Tapo... y con la policía que nosotros tenemos de la alcaldía, pues también vamos a estar vigilando”.

Además comentó que se prevé que entre los dos espacios (AICM y la Tapo) pasen cerca de 8 millones de personas, en todo lo que dura la justa deportiva.

La alcaldesa también informó que las obras para el Mundial ya están concluidas, “de hecho vamos a inaugurar ya la siguiente semana 25 canchas rehabilitadas de fútbol para todos los vecinos, para todos los habitantes, para todos los que vengan”.

Además comentó que ya está lista la infraestructura, como lo es el bacheo, el reencarpetado, la iluminación, la poda y más. “Nosotros ya estamos puestos para estar 24 horas cuidando toda la alcaldía y sobre todo a las y los visitantes.

“Esperamos que también visiten lugares como el Mercado de Jamaica, La Merced, que aprovechen conocer los lugares atractivos que tenemos”.

En la reunión, antes las y los legisladores, la alcaldesa dio detalle de la disminución, de aproximadamente el 20 por ciento, en el índice delictivo de la demarcación.

También destacó que se fortalecieron las actividades comunitarias y culturales con eventos como “Nanolandia”, los bazares para mujeres emprendedoras y la Feria del Chocolate.

En infraestructura urbana, indicó que se llevaron a cabo más de 13 mil metros cuadrados de bacheo; 92 mil metros lineales de balizamiento y la instalación de 354 metros cuadrados de reductores de velocidad.