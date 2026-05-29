Medio Maratón CDMX 2026: Filtran la posible nueva ruta de los 21k para este 12 de julio

XIX Medio Maratón de la Ciudad de México. Podría sorprender con una ruta más pesada y pendientes de larga duración. (Gobierno de la Ciudad de México)

La edición XIX del Medio Maratón de la CDMX esta próxima a realizarse y existe una nueva posible ruta de los 21 kilómetros que supondría un mayor reto para los competidores.

A este trazado se agregarían nuevas zonas de la CDMX, así como un aumento en la extensión de las pendiente durante la ruta. De acuerdo información extraoficial, la pendiente mas inclinada mediría más de 3 kilómetros.

Información general sobre el Medio Maratón CDMX 2026

El medio maratón esta programado para llevarse a cabo el próximo domingo 12 de julio y se espera que participen 30 mil corredores. La salida de la carrera se realizará de forma escalonada: a las 05:50 horas partirá el bloque de personas en silla de ruedas y débiles visuales; a las 06:05 horas saldrán los corredores élite y, finalmente, a las 06:10 horas arrancará el resto de los bloques.

La ruta comenzará saliendo del Hemiciclo a Juárez, Alameda Central en la alcaldía Cuauhtémoc y terminará en el Paseo de la Reforma frente al Ángel de la Independencia.