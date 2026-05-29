Caen 3 de “La Unión Tepito” con marihuana y cocaína

Detenidos Detenidos de "La Unión Tepito". (SSC)

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a tres integrantes del grupo delictivo “La Unión Tepito”.

Se trata de Amairani Yoselyne Santiago Quintero de 20 años, Evelyn Angélica García Mejía de 41 años y Miriam Santiago Quintero de 46 años de edad.

En el anillo de Circunvalación y la calle Alfarería, de la colonia Emilio Carranza, los oficiales observaron a un grupo de mujeres al interior de un automóvil color blanco, que manipulaban y contaban bolsas como las usadas para la distribución de droga.

Cuando les solicitaron que descendieran de la unidad; los policías en ese momento se percataron que, a simple vista en el asiento del copiloto se observaba un arma de fuego.

Además, después de una revisión, les hallaron 38 bolsitas con marihuana, 80 paquetes pequeños con una piedra cristalina y 77 bolsitas con una piedra blanca, además de teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Evelyn Angélica García Mejía cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por el delito de lesiones calificadas en el año 2004.