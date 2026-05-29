Tláhuac tendrá orientación jurídica gratuita con programa itinerante del Tribunal capitalino

Araceli Berenice Hernández Calderón Alcaldesa de Tláhuac

Habitantes de la alcaldía Tláhuac podrán acceder por primera vez a orientación jurídica gratuita sin salir de su demarcación, luego de la firma de un convenio entre el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (TJACDMX) y la alcaldía.

El acuerdo busca acercar servicios de justicia administrativa a una de las zonas más alejadas de la sede del Tribunal y forma parte del programa “El Tribunal en tu Alcaldía”, mediante el cual personal especializado brinda atención directa, asesoría y mecanismos de defensa ciudadana en territorio.

Durante la firma del Convenio Marco de Colaboración, el magistrado presidente del TJACDMX, Andrés Aguilera Martínez, señaló que el objetivo es reducir las barreras de acceso a la justicia para los habitantes de Tláhuac.

“Acercar la justicia administrativa a las alcaldías limítrofes no es solo un acto institucional: es un acto de justicia social. Es garantizar que las y los habitantes de Tláhuac no tengan que recorrer largas distancias para defender sus derechos, para recibir orientación o para resolver un conflicto con la autoridad”, expresó.

El convenio contempla cuatro ejes principales: capacitación a funcionarios públicos en responsabilidades administrativas, intercambio de información entre instituciones, acciones preventivas para fortalecer la gestión pública y promoción de la cultura de la legalidad entre la ciudadanía.

Además, el Tribunal realizará Jornadas de Vinculación con la Sociedad dentro de la alcaldía, donde las y los habitantes podrán recibir orientación jurídica gratuita y acompañamiento sobre conflictos administrativos o trámites relacionados con autoridades capitalinas.

La alcaldesa de Tláhuac, Araceli Berenice Hernández Calderón, destacó que el acuerdo permitirá fortalecer la preparación de los servidores públicos y mejorar la atención ciudadana.

“Quiero agradecer la suma de todos estos esfuerzos, y estoy segura que todos los beneficios que vienen a partir de la firma de este convenio serán extraordinarios, que vamos a contribuir a construir una ciudad más justa, sobre todas las cosas, como lo ha dicho el magistrado presidente, con más legalidad y con más dignidad para todas y todos”, afirmó.

Con esta incorporación, Tláhuac se suma a Milpa Alta, Coyoacán, La Magdalena Contreras, Iztapalapa y Azcapotzalco dentro del programa itinerante impulsado por el Tribunal capitalino.

El acto se realizó en el Auditorio Morelos de la alcaldía y contó con la presencia de magistradas, magistrados y funcionarios locales.