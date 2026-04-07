Río en la cuarta sección de Chapultepec: así buscan habilitar el cuerpo de agua de más de 4 kilómetros en CDMX

Nuevo proyecto en Chapultepec Planean integrar un río natural en la cuarta sección del Bosque de Chapultepec, el cual correría de Santa Fe hacia la Presa de Tacubaya.

Ante la urgencia de rehabilitar cuerpos fluviales en la Ciudad de México, un ambicioso proyecto ambiental y urbano ha colocado su mirada en la Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec, donde se busca aprovechar un cauce de más de 4 kilómetros de extensión proveniente de Santa Fe para implementar un río limpio a cielo abierto en la capital.

El área natural de esta zona conserva elementos naturales sobrevivientes a la urbanización que son esenciales para —como el proyecto lo indica— la apertura de un nuevo espacio en el que la población pueda caminar, explorar y reconectar con la naturaleza, al mismo tiempo que planifica rehabilitar el ecosistema al eliminar descargas de contaminantes.

Manantiales de Santa Fe y Tacubaya podrían convertirse en un río natural para Chapultepec

La cuarta sección del Bosque de Chapultepec inauguró su acceseo al público en años recientes, después de que pasara un largo periodo cerrada debido a uso militar, lo que permitió al área natural conservar la mayor parte de su flora y fauna, incluyendo manantiales de agua limpia que refuerzan el potencial de esta zona para llevar a cabo el ambicioso proyecto ambiental.

Es en esta área donde existen manantiales históricos de Santa Fe y Tacubaya, cauce que actualmente sirve como receptor de las descargas de las zonas residenciales de Santa Fe y corren hasta la Presa de Tacubaya, por lo que la iniciativa busca sanear el agua con soluciones basadas en procesos naturales para transformarlo en un río natural de agua limpia.

La propuesta contempla que el agua corra desde Vasco de Quiroga hasta Tacubaya, cuya extensión sería de 4.6 kilómetros y representaría una tarea sin precedentes en la recuperación de espacios naturales en la Ciudad de México.

¿El proyecto de río en la cuarta sección de Chapultepec es posible?

En una entrevista con Aristegui Noticias, Natasha Uren Vázquez —directora ejecutiva del Bosque de Chapultepec— dio a conocer este proyecto ambiental y urbano, explicando que planean recuperar un cauce que hoy funciona como zona de descarga proveniente de Santa Fe para la creación de un río natural y a cielo abierto.

Hasta el momento, Uren Vázquez no ha dado una fecha de inauguración ni de inicio del proyecto, sin embargo, especialistas se encuentran realizando levantamientos topográficos, los cuales ayudarán a desarrollar el proyecto ejecutivo y definir los tiempos precisos que la iniciativa ambiental tendrá.

El proyecto representaría la recuperación del histórico Río Tacubaya, el cual ha sobrevivido oculto al avance urbano, con la promesa de crear un espacio público donde la humanidad y la naturaleza conecten.

En caso de concretarse, el nuevo río de la Ciudad de México podría estar listo antes del año 2030.