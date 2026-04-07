Vecinos de Tacubaya reportan despidos y desalojos en el Edificio Isabel

Vecinos llaman a autoridades tras despidos en Edificio Isabel (MIHO HAGINO)

La Fundación Mier y Pesado, administradora del Edificio Isabel en Tacubaya, despidió a dos conserjes que laboraban en el inmueble, según reportan vecinos del lugar. Uno de ellos tenía 16 años de servicio continuo y, de acuerdo con testimonios, tuvo que desalojar el departamento que ocupaba como parte de sus prestaciones laborales el mismo día en que se le notificó su despido.

Vecinos y organizaciones de la zona han expresado preocupación por la medida, señalando posibles implicaciones en derechos laborales y humanos.

Asimismo, algunos habitantes reportaron la instalación de cámaras de vigilancia dentro del edificio tras la organización vecinal, lo que ha sido percibido como una forma de supervisión adicional sobre los residentes.

El Edificio Isabel forma parte del patrimonio urbano de Tacubaya y, según vecinos, los desalojos se inscriben en un proceso más amplio que podría estar relacionado con fenómenos de gentrificación y especulación inmobiliaria.

Se prevé que, tras los desalojos, las viviendas sean reorganizadas bajo un modelo de rápida rotación, lo que ha generado inquietud respecto al impacto sobre el tejido social y la preservación arquitectónica de la zona.

Ante estos acontecimientos, vecinos hicieron un llamado a las autoridades de la Ciudad de México, incluyendo la Junta de Asistencia Privada, para atender la situación y garantizar condiciones justas para los trabajadores y residentes del inmueble.