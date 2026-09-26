Detienen a hombre con presuntas sustancias ilícitas en San Pedro Barrientos, Tlalnepantla

Elementos de la Comisaría General de Proximidad y Seguridad Ciudadana de Tlalnepantla detuvieron a un hombre señalado por presunta posesión de sustancias ilícitas en la comunidad de San Pedro Barrientos.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades municipales, la intervención se realizó luego de que los elementos de seguridad recibieran y atendieran de manera inmediata una denuncia ciudadana.

Tras recibir el reporte, los policías se trasladaron a la zona para verificar la situación y realizar las acciones correspondientes.

Durante la intervención, los elementos localizaron a un hombre que presuntamente se encontraba en posesión de sustancias con características de ilícitas, por lo que procedieron a su detención.

El gobierno municipal señaló que la respuesta forma parte de las labores de vigilancia y proximidad que realizan los elementos de la Comisaría General de Proximidad y Seguridad Ciudadana en diferentes comunidades de Tlalnepantla.

Las autoridades destacaron la importancia de la participación ciudadana mediante reportes sobre situaciones que puedan representar un riesgo para la seguridad de las personas.

La denuncia permitió que los elementos de seguridad acudieran al lugar y atendieran el caso, como parte de los recorridos y acciones de vigilancia que se realizan en el municipio.

El hombre detenido quedó a disposición de las autoridades correspondientes, quienes serán las encargadas de determinar su situación jurídica y realizar las investigaciones necesarias para establecer el tipo y procedencia de las sustancias aseguradas.

El gobierno municipal indicó que este tipo de acciones forman parte de la estrategia de proximidad social, mediante la cual se busca mantener una comunicación más cercana entre los cuerpos de seguridad y la población.

La Comisaría General de Proximidad y Seguridad Ciudadana mantiene labores de vigilancia en distintas zonas de Tlalnepantla, con recorridos preventivos y atención a los reportes realizados por habitantes.

Las autoridades municipales señalaron que la presencia policial y la atención oportuna de las denuncias son elementos importantes para prevenir delitos y atender situaciones que puedan afectar la tranquilidad de las comunidades.

En este caso, la intervención se llevó a cabo en San Pedro Barrientos, donde los elementos actuaron después de recibir el reporte ciudadano.

El gobierno local reiteró que continuará fortaleciendo las labores de proximidad y vigilancia en las diferentes colonias y comunidades de Tlalnepantla.

Asimismo, hizo un llamado a la población a reportar ante las autoridades cualquier situación que pueda representar un riesgo, con la finalidad de facilitar una respuesta rápida por parte de los cuerpos de seguridad.

Con esta detención, la Comisaría General de Proximidad y Seguridad Ciudadana destacó la coordinación entre ciudadanía y autoridades para atender posibles hechos delictivos.

Las investigaciones continuarán a cargo de las instancias competentes, mientras que el detenido permanecerá sujeto al procedimiento correspondiente para determinar su situación legal.