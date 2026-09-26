Impulsan puntos seguros para compraventa de autos en las 16 alcaldías

Compra de autos semi nuevos

Diputadas del Congreso de la Ciudad de México propusieron reforzar las medidas de seguridad para la compraventa de vehículos seminuevos entre particulares, ante los riesgos de fraude, robo y adquisición de unidades de procedencia ilícita.

La legisladora de Morena, Elizabeth Mateos Hernández, planteó que las 16 alcaldías, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), establezcan puntos de compraventa segura de vehículos, donde compradores y vendedores puedan realizar las operaciones con respaldo institucional.

Dicho punto de acuerdo fue aprobado por el Pleno del Congreso capitalino y busca prevenir delitos relacionados con la simulación de operaciones de compraventa, así como reducir los riesgos para quienes realizan estas transacciones.

Mateos Hernández señaló que las redes sociales han facilitado el contacto entre compradores y vendedores, pero también han abierto nuevas formas de operación para delincuentes mediante perfiles falsos, ofertas engañosas y encuentros que pueden terminar en robo o despojo.

“Una misma dinámica puede afectar a quien compra y a quien vende. Uno puede quedarse sin sus ahorros y el otro sin su vehículo”, advirtió la legisladora, quien consideró necesario que las operaciones no dependan únicamente de la confianza entre personas que se conocen a través de internet.

Por separado, la diputada del PAN, Lizzette Salgado Viramontes, presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) a reforzar la difusión de los Módulos de Identificación Vehicular del programa Compra Segura.

La propuesta busca que la ciudadanía tenga información accesible y actualizada sobre la ubicación de estos módulos, requisitos, mecanismos de atención y beneficios, con el propósito de reducir el riesgo de adquirir vehículos de procedencia ilícita y prevenir fraudes en estas operaciones.

Salgado Viramontes también planteó campañas permanentes para informar a la población sobre la importancia de verificar, antes de concretar una compraventa, la documentación del vehículo, la identidad de las personas involucradas, la propiedad y la situación jurídica de la unidad.

La legisladora advirtió que el robo de vehículos no termina con la sustracción de las unidades, pues posteriormente pueden ser incorporadas a circuitos de comercialización ilegal para obtener ganancias y dificultar su recuperación.

La propuesta de Salgado fue turnada a la Comisión de Seguridad Ciudadana para su análisis y dictaminación.