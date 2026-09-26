Movilidad hoy 26 de septiembre Calles cerradas, marchas y reporte de carreteras afectadas (@GN_Carreteras)

Debido a que este 26 de septiembre se conmemoran los 12 años de lucha de Ayotzinapa, se prevén distintos bloqueos y manifestaciones en la CDMX; además, se reportan cierres en carreteras y autopistas principales. Aquí te contamos todo lo que habrá en la ciudad para que tomes tus precauciones.

¿Qué bloqueos y cierres viales hay hoy 26 de septiembre en la CDMX?

En la CDMX y la zona metropolitana se prevé una gran congestión, además de afectaciones viales debido a las manifestaciones, las cuales se concentrarán principalmente en Paseo de la Reforma y el Centro Histórico.

La principal movilización será por los 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la cual fue convocada a las 16:00 horas en el Ángel de la Independencia y avanzará hacia el Zócalo capitalino. Se recomienda tomar las debidas precauciones, debido a que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) estima la participación de 6 mil personas, además de estudiantes y diversos colectivos.

También la SSC contempla los siguientes eventos que podrían afectar la movilización en la capital:

Al menos 24 concentraciones ciudadanas.

Dos rodadas de motociclistas.

Una rodada de ciclistas.

Dos conciertos masivos.

Por otro lado, las autoridades también recomiendan a los conductores tomar en cuenta el programa Hoy No Circula sabatino, que operará de 5:00 a las 22:00 horas.

¿Afectaciones en el transporte público? El estado del metro y Metrobús

Hasta el momento, el Sistema Colectivo Metro solo reporta el cierre de la estación de la Línea 2 Zócalo/Tenochtitlan; sin embargo, se recomienda tomar en cuenta que habrá una gran movilidad de personas, por lo que se podrían presentar retrasos.

Mientras que el Metrobús ha reportado que no tiene servicio en la estación Casas Alemán de la Línea 6 debido a la obstrucción de carril confinado. También hay retrasos de servicio en la Línea 2.

Es necesario mencionar que posiblemente el servicio de la Línea 1 se vea afectado por las movilizaciones del día de hoy.

¿Qué carreteras tienen bloqueos hoy 26 de septiembre?

Por otro lado, de acuerdo a reportes de la Guardia Nacional, las siguientes autopistas y carreteras presentan afectaciones: