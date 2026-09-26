Mantienen campaña de bacheo en calles de Texcoco para mejorar la movilidad

Texcoco mantiene los trabajos de la Campaña Permanente de Bacheo, con acciones de mantenimiento en diferentes vialidades del municipio para mejorar las condiciones de las calles y facilitar el tránsito de automovilistas y peatones.

Como parte de esta jornada, cuadrillas municipales realizaron trabajos de reparación en la Cabecera Municipal, El Tejocote y Lomas de Cristo, donde se atendieron diferentes puntos que presentaban daños en la carpeta asfáltica.

Las labores forman parte del programa permanente impulsado por el presidente municipal, Nazario Gutiérrez Martínez, con el objetivo de mantener las vialidades en mejores condiciones y atender las necesidades de movilidad de las comunidades.

El gobierno municipal señaló que los trabajos de bacheo buscan contribuir a que los habitantes puedan trasladarse de manera más segura por las calles y avenidas de Texcoco.

Durante las jornadas, las cuadrillas realizan labores de mantenimiento en los puntos que requieren atención, con el uso de maquinaria, herramientas y materiales destinados a reparar los daños existentes en la superficie de rodamiento.

Las autoridades indicaron que estas acciones continuarán en diferentes comunidades del municipio, como parte de una estrategia que busca atender de manera constante el deterioro de las vialidades.

En la Cabecera Municipal se realizaron trabajos para mejorar distintos tramos de las calles, mientras que en comunidades como El Tejocote y Lomas de Cristo también se llevaron a cabo labores para atender los baches identificados.

El mantenimiento de las calles es una de las acciones que realizan los gobiernos municipales para mejorar la movilidad, especialmente en zonas donde existe un mayor tránsito de vehículos.

Los trabajos también buscan reducir afectaciones para los conductores y evitar que los daños en la carpeta asfáltica continúen aumentando debido al paso de los vehículos y las condiciones climáticas.

El Gobierno de Texcoco señaló que las cuadrillas continuarán recorriendo las diferentes comunidades para identificar puntos que necesiten reparación y dar atención de acuerdo con las necesidades de cada zona.

La administración municipal destacó que el mantenimiento de las vialidades requiere trabajos constantes, por lo que la Campaña Permanente de Bacheo continuará activa en distintos puntos de Texcoco.

Además de mejorar las condiciones de las calles, las autoridades buscan facilitar el traslado de las personas que diariamente utilizan estas vialidades para acudir a sus centros de trabajo, escuelas, comercios y otros lugares.

Los habitantes de las comunidades también pueden contribuir mediante el reporte de los puntos donde existan baches o daños que dificulten la circulación.

El gobierno municipal reiteró que continuará trabajando en el mantenimiento de la infraestructura vial y en la atención de las necesidades de las distintas comunidades.

Las acciones forman parte de los trabajos de servicios públicos que se realizan durante la actual administración municipal, con la finalidad de mejorar los espacios utilizados diariamente por la población.

Con estas labores, las cuadrillas municipales mantienen el programa de bacheo en diferentes zonas de Texcoco y buscan avanzar en la reparación de calles que presentan deterioro.

El Gobierno de Texcoco señaló que continuará recorriendo las comunidades para atender las vialidades y contribuir a mejorar las condiciones de movilidad de las familias del municipio.